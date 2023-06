Feux de forêt: l’Abitibi-Témiscamingue prie pour de la pluie

Tous les yeux sont rivés vers l’Abitibi-Témiscamingue, devenue la région la plus touchée du Québec par les feux de forêt qui ont forcé l’évacuation de milliers de personnes et où la pluie n’est pas attendue avant... samedi. Le pire pourrait être à venir.

«Jamais en 26 ans je n’ai vu autant de gens évacués à cause des feux de forêt. C’est sûr que ça nous inquiète, on n’a jamais vu ça dans notre ville, mais on s’accroche», lance au Journal Céline Brindamour, mairesse de Val-D’Or.

Cette petite ville d’environ 33 000 habitants est devenue le refuge pour plus de 700 personnes au cours des derniers jours. La plupart de ces gens, qui sont principalement des résidents d’une communauté autochtone du Lac-Simon, ont dû fuir d’urgence leur maison au beau milieu de la nuit pour se rendre à Val-D’Or ce week-end.

«On n’a même pas eu le temps de se questionner. Il fallait les aider. On n’arrête pas depuis vendredi soir», explique Mme Brindamour, qui croise les doigts pour de la pluie dans les prochains jours.

Vingtaine de feux

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 20 incendies étaient toujours en activité, lundi, dans la grande région de l’Abitibi-Témiscamingue.

«C’est sûr que le fait qu’il n’y ait pas de pluie prévue avant samedi, soit la fin de la semaine, ça peut être un facteur qu’on va devoir considérer et qui ne va pas aider», explique Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU.

Selon cette dernière, la municipalité de Normétal, un village de moins de 800 âmes près de l’Ontario, est devenue la priorité de leur organisation au cours des dernières heures, en raison des incendies à proximité.

Tous les citoyens de cette région ont d’ailleurs été obligés d’évacuer leur maison cette fin de semaine.

«Un centre d’accueil d’urgence est également mis en place à la Cité étudiante Polyno de La Sarre pour eux», ont confirmé les autorités.

Facebook du Jean Coutu de La Sarre en Abitibi

Plusieurs états d’urgence

Notons que d’autres villes demeurent sur un pied d’alerte en raison de ces feux qui sont loin d’avoir terminé de ravager les forêts de l’Abitibi-Témiscamingue.

La Municipalité de Lebel-sur-Quévillon a procédé pour sa part à l’évacuation préventive de 2000 résidents.

À Senneterre, les autorités ont déclaré de leur côté l’état d’urgence en raison de la qualité de l’air et de la proximité d’un feu.

La Ville de Val-D’Or, de son côté, a aussi demandé l’évacuation des secteurs de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Guéguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon.