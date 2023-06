L’agenda chargé de Kent Hughes et Jeff Gorton

Pour tous les directeurs généraux, c’est possiblement la période de l’année la plus importante et surtout la plus stratégique.

Il faut préparer la prochaine saison, et ça implique : modification au niveau des effectifs ; signature de nouvelles ententes ; déposer des offres qualificatives ; étudier la perspective de déposer une offre hostile à un joueur de haut niveau ; rachat de contrat ; changement au niveau des effectifs de soutien.

Bref, rien ne doit être oublié.

Dans les nombreuses discussions avant la présentation de la séance de repêchage des joueurs amateurs, plusieurs scénarios sont étudiés entre les décideurs de la ligue.

Quel est donc l’agenda de Kent Hughes ? J’imagine qu’on a tous notre petite idée.

Ça démarre évidemment avec deux joueurs qui ont capté l’attention au cours des derniers mois et, dans un cas en particulier, au cours des dernières semaines.

Que fait-on avec Samuel Montembeault ? Son statut a-t-il changé depuis qu’il a joué un rôle primordial dans la conquête de la médaille d’or de l’équipe canadienne au Championnat du monde ? Et, évidemment, il y a les négociations entre le clan Caufield et le Canadien.

Le défi est de taille pour Hughes et Jeff Gorton. On vient d’embarquer dans la phase deux du plan de relance de la concession. Hughes et Gorton peuvent-ils surprendre les homologues de la ligue comme ils l’ont fait la saison dernière ?

Peuvent-ils, avec la cinquième sélection au repêchage des joueurs amateurs, s’arrêter sur un scénario pouvant surprendre tous les observateurs ?

Discrétion

Jusqu’à maintenant, les deux plus importants décideurs du Canadien ont été très discrets. On peut toujours extrapoler.

Rachat de contrat ? Un candidat sérieux : Mike Hoffman. Un autre, mais son salaire ne cause pas de souci pour l’instant : Joel Armia.

Brendan Gallagher ? Un observateur me disait cette semaine : « Ils vont étudier cette possibilité en 2024, pour le moment, ça reviendrait beaucoup trop élevé comme engagement financier, et le Canadien n’a aucune chance de gagner la coupe Stanley, l’an prochain ». Par conséquent, autant attendre, et Hughes et Gorton peuvent se réfugier sous le règlement d’une absence prolongée, ce qui n’affecte pas la gestion quotidienne du plafond salarial.

Et Pierre-Luc ?

Transaction : Pierre-Luc Dubois. Quel est le prix à payer ? Déjà Hughes a avisé qu’il n’a pas de temps à perdre dès qu’on mentionne le nom de Nick Suzuki. Kirby Dach ? Pourquoi échanger Dach pour Dubois ?

Hughes a sûrement d’autres intentions s’il décide d’opter pour une transaction dans l’espoir d’améliorer ses effectifs.

Des engagements financiers à reconsidérer, et surtout à un prix fixé par l’entreprise sans aucun compromis : le dossier Jonathan Drouin, par exemple. Paul Byron ? Il a déjà laissé miroiter qu’il n’avait plus les ressources pour poursuivre sa carrière.

Va-t-on modifier le contrat de Montembeault ? Il n’y a aucune raison de précipiter les choses. On connaît la valeur de Montembeault chez le Canadien et il devient un atout important quand les discussions avec une autre équipe s’accentueront. Qui sait ?

Le dossier Caufield

Reste le dossier Cole Caufield. Pat Brisson a plusieurs scénarios sur la table. Le Canadien également. En viendra-t-on à une entente d’ici le 30 juin ? Possible. Mais sait-on quel rôle aimerait jouer Caufield ? Préfère-t-il un contrat pont ? Souhaite-t-il un pacte de plusieurs saisons ? Comment entrevoit-il les prochaines et déterminantes saisons de sa carrière ?

En d’autres mots, misera-t-il sur son talent ou encore optera-t-il pour la sécurité ?

S’est-il prononcé sur le sujet ?

La réponse est non.

Et le Canadien a aussi son plan.

Quel est-il ? Sans doute on souhaite une longue association. Un pacte qui pourrait assurer l’organisation de la présence d’un jeune et dynamique joueur qui est rapidement devenu l’un des grands favoris des amateurs.

Mais se retrouve-t-on devant un dossier comme celui d’Auston Matthews qui a refusé, il y a quelques ans, de s’engager pour plus de cinq ans ? Maintenant, l’autonomie complète est sa principale priorité.

Ou encore se retrouve-t-on dans une situation où un jeune joueur ferait le même choix que Jason Robertson, des Stars de Dallas, qui a préféré pour l’instant un contrat de quatre ans, 31 millions $, avant d’envisager l’autonomie ?

Robertson mise sur son talent.

À sa première saison de son pacte, il a marqué 46 buts.

Cole Caufield devra décider.

Un marché ordinaire

Encore un mois, puis on invite les équipes à faire leur choix.

Le marché des joueurs autonomes sans compensation n’offre rien d’électrisant.

Quelques noms : Tyler Bertuzzi. Veut-il jouer au Canada ? Pas certain. Ryan O’Reilly. À quel prix ? Il a perdu de son lustre. Patrick Kane et Vladimir Tarasenko. Leurs performances avec les Rangers ont refroidi certaines organisations.

Alex Killorn. Intéressant. Mais encore là, quelle est sa réelle valeur sur le marché ? Max Domi. Bonne impression à Dallas, mais est-ce suffisant ? La réponse est non. Matt Dumba, un défenseur qui retiendra l’attention. Jonathan Toews. A-t-il toujours les ressources pour compétitionner au même niveau que les jeunes joueurs ? Non. Vitali Gavrikov, un défenseur jeune et fiable, un cas intéressant. Connor Brown. Il va sûrement créer un intérêt chez quelques équipes. Radko Gudas. Vous l’avez vu à l’œuvre pendant les séries. Intéressant. Milan Lucic ? Un vétéran mais très limité. JT Compher. Mérite qu’on étudie son cas.

Sean Monahan. Est-il en santé ? Peut-il retrouver la forme ? Et Alexander Kerfoot ? Un joueur de troisième trio.