Mariée contrôlante: elle ordonne à sa cousine de teindre ses cheveux roux pour respecter le thème

Une future mariée qui aurait demandé à sa cousine rousse de se teindre les cheveux ou encore de porter une perruque brune pour respecter la «thématique de couleur» à son mariage s’est attiré les foudres des internautes.

«Tes cheveux sont beaux et honnêtement, je pense qu'elle est probablement jalouse de tes cheveux, c'est pourquoi elle veut que tu les changes», a répondu une internaute sur Reddit, se portant à la défense de la jeune femme aux cheveux roux pâle naturel, selon ce qu’a rapporté «The Mirror» dimanche.

Dans la publication sur Reddit, qui avait atteint plus de 28 000 réactions, la jeune invitée a déploré avoir été invitée au mariage de sa cousine à titre de demoiselle d’honneur, à condition de couper et teindre ses cheveux roux pâle, qui ne concorderaient pas «avec ses robes de demoiselle d'honneur bleues, vertes et violettes».

La mariée aurait même menacé de bloquer l’entrée aux invités qui ne respecteraient pas le thème, embauchant de la sécurité pour s’en assurer.

«Ma mère et mon père ont appelé il y a quelques jours pour en parler, mais ça n’a absolument rien donné, car elle insiste toujours pour que je me teigne les cheveux en brun foncé pour la journée ou que je trouve une perruque», aurait-elle décrit, selon le média britannique.

La rouquine aurait finalement pris la décision de décliner l’invitation: une décision applaudie sur Internet.

«Même si tes cheveux étaient d’un rouge éclatant comme Mérida [du film de Disney «Rebelle»] (ce qui serait vraiment chouette), ce ne serait même pas du tout raisonnable de ta cousine de te demander de les teindre», a ajouté une seconde internaute.