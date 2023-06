Mauvaise habitude: un bébé s’étouffe dans les couvertures après s’être endormi avec ses parents

Un couple de jeunes parents fatigués est passé à deux doigts de perdre son nouveau-né qui se serait entortillé dans les couvertures jusqu’à s’étouffer après qu’ils se soient endormis avec le poupon dans les bras au Wisconsin aux États-Unis.

«Aimez-les assez pour les remettre dans leur lit. Si vous les aimez vraiment profondément, donnez-leur un baiser et un câlin et posez-les dans leurs berceaux, s'il vous plaît», a supplié Breanna Brown, 22 ans, en entrevue avec le «Kennedy News & Media», selon «The Independent» samedi.

Le mois passé, en plein milieu de la nuit, la jeune maman en manque de sommeil aurait déposé le petit Karvion dans les bras de son papa, Ezell Brown, 23 ans, pour qu’il nourrisse le poupon en pleurs tandis qu’elle retournait se coucher, comme ils en avaient l’habitude.

Mais peu de temps après, elle aurait rouvert les yeux en raison des cris paniqués de son mari, qui s’était endormi avec le bébé dans les bras.

C’est alors que le petit aurait roulé entre ses parents, s’entortillant dans les couvertures au point de ne plus être capable de respirer. Avec les lèvres et le teint bleu, le poupon aurait manqué d’oxygène pendant sept minutes, en plus de souffrir de convulsions, avant d’être conduit à l’hôpital d’urgence.

Selon ses médecins, le petit pourrait avoir perdu la vue durant l’accident, en plus du trois quarts de ses cellules du cerveau, a rapporté «The Independent».

«Je suis terrifiée, a poursuivi la jeune mère. Ezell se sent vraiment coupable, et je continue de lui dire qu’il ne faut pas. Nous sommes tous les deux également à blâmer. J'avais l'habitude de coucher avec Karvion tout le temps, mais jamais entre nous.»

Bien que le petit ferait des progrès, selon ce qu’a rapporté sa mère dans une campagne de sociofinancement GoFundMe, la jeune Américaine a décidé de raconter son histoire pour éviter que d’autres parents n’aient à subir la culpabilité qui l’habite depuis.

«Je n'aurais pas dû le faire dès le départ - nous n'aurions jamais dû nous habituer à cela», a-t-elle ajouté selon le média britannique.