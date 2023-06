Météo au Québec: retour du temps gris et de la pluie cette semaine

C’est à du temps gris mouvementé avec des précipitations que les Québécois auront droit cette semaine qui verra aussi le mercure chuter drastiquement.

Le début de semaine sera donc caractérisé par des averses avec des rafales et un faible risque d’orage pour plusieurs secteurs de la province, tandis que les températures seront à la baisse presque partout.

En attendant, Montréal aura droit à un temps généralement ensoleillé avec des températures confortables de 24 degrés, mais le temps sera partiellement couvert dans les secteurs de l’ouest du Québec.

Le ciel sera par contre variable dans le centre de la province avec des champs de nuages dans le ciel de l’Estrie et de la Beauce. Une alternance de soleil et nuages est prévue à Québec et en Mauricie, le tout sous des températures de 22 degrés.

Le soleil matinal dans l’est de la province laissera place à un ennuagement avec de possibles averses et un mercure à la baisse dans plusieurs secteurs, notamment sur la Côte-Nord et en Gaspésie.

Pour mardi, on s’attend à un risque d’orage et de possibles averses dans le sud du Québec, alors que de la pluie mouillera certains secteurs du centre et de l’est de la province, où les averses seront soutenues.