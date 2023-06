Montréal s’engage à remplacer tous les arbres perdus lors du verglas

La Ville de Montréal compte remplacer les arbres qui sont tombés sur son territoire lors de l’épisode de verglas du 5 avril dernier, même si cela pourra prendre plusieurs années.

L’engagement a été pris lundi matin, lors de la présentation du bilan de la forêt urbaine de la Ville.

L’administration Plante souhaite tout d’abord planter dans les secteurs les plus vulnérables aux pluies abondantes, mais aussi aux vagues de chaleur.

«Montréal estime par ailleurs que plusieurs années seront nécessaires pour ne plus voir les effets sur ses arbres de l’épisode de verglas sans précédent qui a touché Montréal», a-t-il été précisé.

Rappelons que la Ville se donne jusqu’au milieu de l’été pour ramasser les branches restantes dans les parcs.

Plus de 53 000 nouveaux arbres en 2022

La canopée montréalaise a gagné 53 381 arbres, dont 34 000 en milieux urbains (bordures de rue, terrains institutionnels, etc.) et 18 000 en milieu naturel. Il s’agit d’un nombre plus élevé que ce que la Ville avait prévu. En effet, elle prévoyait planter environ 36 500 arbres, selon ses projections faites en 2021.

«Cette année encore, Montréal est fière de présenter un bilan très positif de la forêt urbaine. Nous allons continuer de ne ménager aucun effort pour verdir notre ville et la rendre plus résiliente», a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, du mont Royal, des sports et des loisirs, d’Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l’Est de Montréal.

«En arrière de ces chiffres, il y a toute une mobilisation!» a souligné Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi. «Dans le cas de la Ville au niveau des arrondissements et des quartiers et pour la Soverdi et l’Alliance forêt urbaine à travers une multitude de partenaires.»

En 2022, la Ville a toutefois dû abattre 2883 frênes en milieu urbain victimes de l’agrile. Il s’agit d’un nombre deux fois moins important que celui de l’année précédente.

Les Montréalais propriétaires de frênes peuvent bénéficier gratuitement d’un traitement pour le préserver de l’agrile du frêne tous les deux ans.