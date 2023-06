Pourquoi le nouveau casque Vision Pro d'Apple déçoit les marchés?

L'action Apple a atteint un niveau record avant la conférence des développeurs (WWDC) d'aujourd'hui en raison de l'engouement suscité par le casque Vision Pro. Mais après l'annonce d'un prix plus élevé que prévu, l’action d’Apple (AAPL) a rapidement chuté pour atteindre leur niveau le plus bas de la journée après la présentation.

Certainement une bonne nouvelle au point technique et matérielle pour ce nouveau casque, mais qui n’a pas séduit les investisseurs qui s’attendaient à un produit certes, haut de gamme, – comme le reste des produits du géant à la pomme –, mais grand public comme le sont les iPhone et les ordinateurs Mac.

Plus de 4700 $CA !

Vendu pour l’instant aux États-Unis contre 3500 $US de billets verts, le taux de change d’aujourd’hui sur le site xe.com nous donne plus de 4700 $CA dans notre devise.

En entrevue sur CNBC pour Yahoo Finance, King Lip, chef stratégie chez BakerAvenue Wealth, « les attentes (préconférence WWDC) étaient élevées depuis deux semaines, mais je n’ai vu aucune véritable surprise à cette conférence. Si le casque Vision Pro impressionne au point de vue de la technologie, ce qui n’est pas clair à ce moment-ci, est-ce une innovation pour le grand public ? Si on regarde les iPod ou les montres Apple Watch qui sont clairement des innovations au service du grand public qui ont apporté revenus et croissance pour la société, à 3500 $US, malgré l’impressionnante qualité du produit, je ne suis pas certain que ce soit là une innovation pour le grand public, mais plutôt un jouet inédit pour les privilégiés ».

Le nouveau casque fait aussi des heureux

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro tant attendu qui couronne plus de sept années de développement est censé faire avancer l'entreprise sur un marché qui pourrait un jour transformer l'informatique. Lors d'une vaste présentation, Apple a fait la démonstration des fonctionnalités et a mis en avant le contenu prévu pour le produit, qui ressemble à des lunettes de ski de haute technologie, notamment des jeux et des vidéos interactives de Walt Disney.

Parmi les partenaires industriels du nouveau casque, citons Disney, dont le PDG Bob Iger a participé à la présentation WWDC et a déclaré que le service de diffusion de son entreprise serait disponible sur le Vision Pro.

De leur côté, les développeurs de la plateforme Unity Software, un moteur de jeu vidéo populaire, auront également accès aux outils du Vision Pro, ce qui a fait grimper l'action de la société de16 %.