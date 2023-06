Terrains de l’est de Montréal: un plan, mais pas de logements en vue d’ici 2026

Des logements ne sont pas encore près de sortir de terre sur les terrains industriels de l’est de Montréal, a reconnu la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui compte tout de même proposer un plan d’ici la fin de son mandat en 2026.

«Développer, ça ne se fait pas en trois ans», a-t-elle fait valoir lundi matin.

La ministre était invitée à s’exprimer sur sa vision de l’habitation pour le grand Montréal lors du Forum stratégique de l’habitation organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Interrogée sur le développement attendu des terrains dans l’est de la métropole, elle a mentionné que cela ne se fera pas au cours de son mandat.

«Ça va se faire sur une dizaine, quinzaine, vingtaine d’années», a-t-elle évalué.

Selon la ministre, le principal enjeu est la décontamination de ces anciens terrains industriels, ce que confirme aussi la mairesse de Montréal-Est.

«Peut-être que 10 ans, c’est beaucoup, mais c’est peut-être réaliste parce que je ne connais pas le niveau de contamination exactement», a jugé Anne St-Laurent.

Au total, 23 millions de pieds carrés de terrain – soit 400 terrains de football – sont en attente d’infrastructures.

«Je veux avoir de l’habitation sur ces terrains-là pour faire un milieu de vie complet», a soutenu l’élue de Montréal-Est, qui espère pouvoir faire doubler sa population de 4400 habitants.

Des terrains déjà décontaminés

Mme St-Laurent a rappelé que certains terrains sont déjà prêts à l’emploi.

C’est notamment le cas pour le projet de pôle logistique 40NetZero, dont la première pelletée de terre est attendue dans les prochains jours. Il en est de même pour le terrain du Groupe C. Laganière sur les anciens terrains de Shell, qui n’attend plus que les infrastructures et les égouts.

La mairesse de la métropole, Valérie Plante, a aussi insisté sur le fait que la Ville avait «déjà mis plein de morceaux en place» pour la décontamination.

Mme Duranceau s’est engagée à proposer un plan pour revitaliser l’est de la métropole d’ici la fin de son mandat.

«Il faut un élément déclencheur pour partir le bal et donner de la prévisibilité aux investisseurs éventuels qui voudront développer dans ce coin-là», a-t-elle expliqué. «C’est ce sur quoi je travaille dans les prochains mois ou années.»

Des routes et du transport en commun

Mmes St-Laurent et Plante sont unanimes: le développement du secteur passe surtout par celui des infrastructures.

«Chose certaine, c’est qu’il y a beaucoup de questions à se poser. Parce que ça va prendre des infrastructures aussi sur ces terrains-là», a indiqué Mme St-Laurent.

Le transport en commun est très attendu dans ce coin de la métropole, notamment avec le projet structurant de l’Est – anciennement connu sous le nom de REM de l’Est.

Mme St-Laurent attend avec impatience le rapport final de l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) qui sera publié à la fin juin. Il doit déterminer le meilleur tracé et s’il y aura ou non une station à Montréal-Est.

«Le projet passe sur la rue Sherbrooke, mais pour moi il ne peut pas que passer, il doit s’arrêter parce que je vais avoir des milliers de travailleurs sur ces terrains-là», a-t-elle déclaré.