Tout ce que vous devez savoir sur l'édition 2023 des Alouettes

Danny Maciocia dresse un bilan satisfaisant du dernier camp d'entraînement des Alouettes de Montréal.

C'est ce qu'il a déclaré en entrevue avec TVA Sports, lundi.

«Je pense que tout a vraiment bien été. Nous sommes vraiment satisfaits de notre séjour à Trois-Rivières. On voit aussi que l'organisation s'en va dans la bonne direction. C'est ce qu'on souhaitait depuis une certaine période de temps. Le focus était donc sur les joueurs et sur l'édition 2023 des Alouettes de Montréal. Je pense que ça promet et que ça s'en va dans la bonne direction.»

Le directeur général des Alouettes a d'ailleurs bien aimé ce qu'il a vu des nouveaux joueurs qui se sont greffés à son équipe pendant l'hiver.

«On avait plusieurs questions, avec tous les joueurs qui ont quitté pendant la saison morte. Nos recruteurs ont été capables d'identifier des joueurs qui pouvaient compétitionner pour des postes dans notre alignement partant, mais aussi dans notre équipe de réserve. Je pense qu'ils ont fait un bon boulot, mais il reste beaucoup de travail encore. Nous sommes une organisation en transition.»

Maciocia avoue également que son attention était tournée vers la position de receveur, pendant le camp, puisque sa formation avait besoin de combler des départs importants.

«Au poste de receveur, on avait perdu des effectifs en Eugene Lewis et Jake Wieneke. Je voulais voir qui étaient les trois ou quatre joueurs qui pouvaient nous aider. Nous avons été chercher quelques Américains qui peuvent faire le boulot, selon nous. Est-ce qu'ils vont remplacer Eugene Lewis et Jake Wieneke? Non, pas à leur première année, mais je pense que ça promet.»

En ce qui concerne son nouveau quart-arrière, le directeur général des Alouettes croit qu'il a les outils pour réussir dans le système de son équipe.

«Cody Fajardo m'a impressionné avec son leadership dans le vestiaire. Il a besoin de faire confiance aux joueurs qui seront sur le terrain avec lui. Il n'a pas à porter toute la pression. On a une bonne ligne à l'attaque et on a des bons porteurs. Ça va nous aider énormément. Il doit distribuer mieux le ballon et on va lui demander de faire des jeux avec ses pieds pour sortir de la pochette.»

