Un monde en constante évolution

RIVIÈRE-DU-LOUP | Réunis pour leur congrès annuel la fin de semaine dernière à Rivière-du-Loup, près de 300 délégués des clubs membres de la Fédération québécoise des clubs quad ont pu constater que leur loisir est en voie de devenir un incontournable au Québec.

« Il est évident que pour nous, il y a des messages importants à passer. Nous nous devons de bien informer nos clubs sur l’évolution de notre travail, explique le président de la Fédération, Réjean Blouin. Nous avons donné la parole à nos membres afin de bien structurer nos actions pour répondre aux besoins de nos clubs. Ils nous ont passé des messages précis qui vont nous permettre de les aider à avancer encore plus dans la mise en place d’un fonctionnement adéquat. »

Je côtoie le monde du quad depuis de nombreuses années. J’ai constaté une évolution importante du milieu, une opinion partagée par le président.

« Nous devenons de plus en plus professionnels dans notre approche et notre gestion. La réaction positive du gouvernement qui nous fait confiance de plus en plus le prouve bien. Nous ne sommes plus les backbencher par rapport à la motoneige. Nous sommes rendus au même niveau sur plusieurs points. Le gouvernement a bien compris que ce n’est pas deux sports comparables, mais bien deux sortes de véhicules hors routes. Aussi, notre personnel est plus qualifié que jamais. »

Photo fournie par le Club VTT de la Matapédia

LES AGENTS DE LIAISON

Les agents de liaison sont très utiles pour les clubs.

« Dans le cadre de nos modifications et des changements que nous apportons, les agents de liaison sont notre clé de voûte. Ils travaillent avec leurs régions et les connaissent. Ce sont eux qui deviennent les porteurs de la bonne ou de la mauvaise parole aux gens sur le terrain. »

La Fédération vise vraiment à ce que le sport du quad soit reconnu comme une entité professionnelle.

« Nous ne pouvions plus continuer à fonctionner comme auparavant. Je ne veux surtout pas diminuer ce que les pionniers ont fait. Il faut maintenant s’adapter à la nouvelle réalité de l’activité. C’est pour cette raison qu’il nous faut des professionnels dans tous les domaines de notre milieu. Il faut être capable d’être proactif et de répondre aux demandes avant qu’on nous les fasse. C’est de cette façon que nous voulons développer notre structure tant au sein des clubs que dans nos bureaux à la Fédération. »

Le président est bien conscient qu’il va rencontrer des réticences avec ses réformes.

« Le changement fait toujours peur parce que ça nous sort de notre zone de confort. Il y a aussi le côté sentimental. Certains bénévoles sont dans leur club depuis 15 ans et fonctionnent d’une certaine façon. Maintenant qu’on leur présente une méthode de fonctionnement unifiée, complètement différente, ça les rend réticents. Je crois sincèrement que nous allons y arriver. »

Le président désire assurer un avenir solide pour le monde du quad.

« Mon plus grand désir, qui est le même que celui de tous les membres du conseil d’administration, c’est de s’assurer que lorsque nous allons quitter, il y aura en place une relève qui poursuivra dans notre ligne de conduite pour le succès du quad. Je ne veux pas quitter en laissant une organisation en problème. Je ne suis pas en élection avant l’an prochain, à moins que les clubs disent vouloir un autre président. J’ai le quad tatoué sur le cœur. »

DANS LES COULOIRS