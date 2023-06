LIBERIO, Nicola



À Laval, le 16 mai 2023, est décédé Nicola Liberio après une longue et belle vie.Il laisse dans le deuil son fils Nick, ses petites-filles Christine, Jennifer, Melanie, sa belle-soeur Huguette Liberio, ses nièces Diane et Johanne Liberio, Dominique Blanchard, son neveu Jogues Sauriol et des amis chers, particulièrement, Priscilla Jacques. Il a été l'époux de feu Phyllis Nicholls et, en secondes noces, de feu Simone Bail.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 10 juin 2023 entre 14 h et 16 h suivi d'un hommage et d'un goûter entre parents et amis.