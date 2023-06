GIRARD, Gilles



Après une lutte intense, Gilles est parti pour son dernier voyage.Il laisse en deuil son épouse Hélène, son fils François et sa conjointe Elaine Blanchard, ses petits-fils adorés Benjamin et Justin, leur mère Mélanie Morissette; ses petits-enfants de coeur Louis-Philippe Caron, Lilia Molina (Patrick) ainsi que Maya, ses frères et soeurs Pierrette, Guy (Raymonde), Francine (Guy), Pierre (Suzanne), Louis, Normand (Ghislaine), Diane, Johanne (Claude) ainsi que ses beaux-frères André (Nicole), Richard, plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis.La famille recevra parents et amis le jeudi 8 juin de 13h à 16h45 à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y1A2Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h45 au salon.Un merci spécial au CLSC Kateri.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer serait apprécié.