Francos: voici des spectacles extérieurs gratuits de neuf artistes que vous aimez

Voici 9 spectacles gratuits à voir aux Francos, qui débutent ce vendredi.

Si vous avez le temps, courez aussi voir l’hommage à la regrettée Renée Martel ainsi que les concerts de Roxane Bruneau, Claude Bégin, Fuudge, Ariane Roy, Soolking et Jay Scott.

FouKi

C’est à FouKi que revient l’honneur d’ouvrir la 34e édition. Le rappeur de 26 ans partagera les chansons de son plus récent effort studio, Zayon, et pigera dans ses opus précédents pour faire danser de plaisir la place des Festivals.

Vendredi 9 juin, 21h

Scène Bell

Cœur de pirate

L’auteure-compositrice-interprète et présidente de l’étiquette Bravo musique est impatiente de retrouver son public avec les chansons de son plus récent opus, Impossible à aimer. C’est sur la scène que Béatrice Martin sort le plus de sa coquille, en mettant chaque fois plein la vue (et les oreilles). On est impatient qu’elle s’empare du piano sur scène.

Dimanche 11 juin, 21h

Scène Bell

Lou-Adriane Cassidy

S’il y a une découverte à faire aux Francos, c’est bien Lou-Adriane Cassidy. L’auteure-compositrice-interprète qui a pris part à La Voix en 2016 partagera son matériel tiré de ses deux disques, Lou-Adriane Cassidy vous dit: Bonsoir et C’est la fin du monde à tous les jours.

Dimanche 11 juin, 22h

Scène SiriusXM

Lisa LeBlanc

Il ne faut pas manquer l’Acadienne sous les projecteurs. Avec toute l’énergie qu’on lui connaît, ça déménage toujours avec elle. Lisa s’amènera avec son Chiac Disco, dansant à souhait, bref on a trop hâte qu’elle fasse bouger les milliers d’amateurs rassemblés à la place des Festivals.

Mardi 13 juin, 21h

Scène Bell

Loud

Le rappeur montréalais nous permettra de nous déhancher à qui mieux mieux, c’est clair! Loud, Simon Cliche Trudeau de son vrai nom, nourrira le public de la place des Festivals avec ses succès ainsi qu’avec les pièces de son dernier disque, Aucune promesse, lancé l’an dernier.

Mercredi 14 juin, 21h

Scène Bell

Dumas

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Victoriaville sait comment mettre la foule dans une ambiance propice à la fête. Bête de scène, il poussera la note en mettant en valeur ses classiques tirés de la douzaine d’albums qu’il a à son actif, dont le plus récent, l’excellent Cosmologie, lancé au début de l’année. Le spectacle est intitulé Le cours des jours, titre de son album du même nom qui célèbre son 20e anniversaire, donc plusieurs pièces de l’époque y seront célébrées.

Jeudi 15 juin, 20h

Scène Loto-Québec

Martine St-Clair

La chanteuse de 60 ans est de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses admirateurs de la première heure. Les petits bijoux ne manquent pas dans son répertoire; pensons à Danse avec moi, On va s’aimer, L’amour est dans tes yeux et, pourquoi pas, Lavez, lavez. Espérons qu’elle interprétera aussi Monopolis, de Starmania, comédie musicale l’ayant révélée.

Vendredi 16 juin, 20h

Scène Loto-Québec

Les Louanges

Autre spectacle qui promet de nous toucher droit au cœur, celui de Les Louanges. Vincent Roberge, toujours très investi sur scène, sautera partout pour nous inciter à en faire autant. Son plus récent disque, l’excellent Crash, est un chef-d’œuvre créatif, et on a très hâte d’entendre son nouveau simple, Central Park La Fontaine.

Vendredi 16 juin, 21h

Scène Bell

Robert Charlebois

Le grand Robert Charlebois présentera ses succès à la place des Festivals, en clôture de l’édition 2023. Parions qu’il manquera d’espace pour accueillir tous ses admirateurs ainsi que de nombreux curieux, plus jeunes. L’auteur-compositeur-interprète de 78 ans livrera assurément les pièces maîtresses de son œuvre, comme Lindberg, California, Je reviendrai à Montréal, Les ailes d’un ange et Ordinaire dans ce rendez-vous s’inscrivant dans sa tournée Robert en CharleboisScope.

Samedi 17 juin, 21h

Scène Bell

