GRAVEL, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Gravel, survenu le 4 mai 2023, à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de Louise Leclerc Gravel, père de Sophie (Jean-Philippe Guy) et de Patrick (Annie Desrochers).Outre son épouse et ses enfants, il laisse dans le deuil ses petits-enfants adorés : Coralie (David Preseault), Alexanne, Laurence (Massil Serik), Étienne et Anaïs. Il laisse également dans le deuil sa soeur Céline (Marcel Godin) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juin 2023 de 19h à 22h et le samedi 10 juin 2023 de 10h à 14h45. Une cérémonie sera célébrée à 15h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca/faire-un-don/, ou la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne, https://fhclm.ca/passez-a-laction/faites-un-don/.La famille tient à remercier de tout coeur l'équipe des soins palliatifs du CHSLD de La Prairie.