Alain Rayes: un député en toute liberté

Alain Rayes est un député en liberté. Libre de sa parole. Libre de choisir ses dossiers. Libre même d’appuyer qui il veut. La politique «autrement», il en fait dorénavant son credo. Et ça fait du bien à voir. Vous le connaissez?

Incapable de digérer le style abrasif du nouveau chef Pierre Poilievre, l’automne dernier, il quittait le Parti conservateur du Canada pour siéger comme indépendant dans son comté de Richmond-Arthabaska.

Apprenant la décision de celui qui fut déjà le lieutenant politique du PCC au Québec – et aussi candidat de l’ADQ en 2003, puis maire de Victoriaville –, Pierre Poilievre a vu rouge foncé.

Tellement qu’il en avait appelé son caucus et sa base à talonner Alain Rayes jusque dans son comté. Ça frôlait le harcèlement personnel et politique.

Depuis, le député errant est courtisé par d’autres partis. Son nom a même circulé pour l’éventuelle course à la chefferie d’un Parti libéral du Québec en quête désespérée d’un possible «sauveur».

Pendant ce temps, M. Rayes innove à nouveau. Il dit souhaiter que tous les parlementaires fassent une vraie priorité de la lutte aux changements climatiques.

Pour le prouver, La Presse rapporte qu’en vue de l’élection partielle du 19 juin dans la circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, Alain Rayes appuie la candidature de Jonathan Pedneault, le jeune chef adjoint du Parti vert.

Forteresse libérale

Le comté étant une forteresse libérale, les chances de M. Pedneault de remporter la mise sont aussi minces qu’une feuille de papier. De toute évidence, ce n’est pas la victoire que cherche M. Rayes en l’appuyant.

Par son geste, il cherche plutôt à sonner l’alarme sur la crise climatique mondiale. Laquelle, on le voit bien entre autres par nos forêts qui s’embrasent, gagne dangereusement du terrain.

Bref, pour un produit de ce qu’on appelait jadis l’aile plus « progressiste » du PCC, Alain Rayes étonne drôlement et détonne beaucoup. Ce qui, dans notre régime parlementaire hyper partisan, surprend inévitablement.

Au point même où certains voient dans son appui à Jonathan Pedneault quelque chose comme un moment de folie passagère. Pour d’autres encore, de la bien mauvaise stratégie politique.

Et si – on ne sait jamais – c’était tout simplement le geste gratuit d’un élu libéré de ses attaches partisanes ? Et si c’était l’expression d’une conviction réelle?

Rien de surprenant pourtant

Il est d’ailleurs surprenant d’entendre ceux qui suivent la politique s’étonner de l’appui de M. Rayes au candidat du Parti vert. En décembre, alors en entrevue au Soleil, il ne s’était pourtant pas caché de ses atomes crochus avec la cause environnementaliste.

Au journaliste qui lui demandait s’il pourrait « moralement et politiquement » se présenter pour les libéraux fédéraux, sa réponse fut claire.

«Je ne crois pas, non. C’est bizarre à dire, lançait-il, mais le seul parti avec lequel je pourrais m’associer demain matin, ça serait le Parti vert. J’ai tellement une belle relation avec Elizabeth May. Victoriaville est le berceau du développement durable en région. C’était un des plus grands “clash” quand j’étais conservateur dans ma région avec les citoyens.»

Et d’ajouter que «si le Parti vert fait du ménage dans ses affaires, qu’ils arrêtent leur chicane et leur “cancel culture ”, je m’assoirai avec Elizabeth May et Jonathan Pedneault, le nouveau chef adjoint. C’est un gars brillant que j’ai rencontré et que j’aime beaucoup. J’aime sa vision très pragmatique des choses».

Voilà. Comme quoi, en appuyant maintenant M. Pedneault et le combat contre la crise climatique, les bottines d’Alain Rayes ne font que suivre ses propres babines. Une bien jolie leçon de politique.