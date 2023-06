Blue Jays: rien ne va plus pour Alek Manoah

Les Blue Jays de Toronto en ont visiblement eu assez avec leur lanceur Alek Manoah, puisqu’ils l’ont envoyé dans la Florida Complex League, mardi.

Il s’agit du plus bas échelon possible dans le baseball mineur, en dessous même du niveau A.

Ce mouvement de personnel permettra à l’artilleur droitier de retrouver les outils qui lui ont permis d’être nommé au match des étoiles pas plus tard que l’année dernière. Ça lui permettra également de le faire loin des projecteurs et sans toute la pression qui accompagne un rôle de lanceur partant au plus haut niveau.

Parce qu’à 25 ans, Manoah peut toujours espérer retrouver sa touche et redevenir dominant avec les Blue Jays. C’est d’ailleurs ce que souhaite le club.

« Nous parlons d’un excellent lanceur qui vit un moment difficile, a lancé le gérant John Schneider, après le match des siens, lundi. Ce qui est bien à propos de cette équipe et cette organisation, c’est que nous sommes prêts à faire tout en notre pouvoir pour aider et nos joueurs comprennent ça. »

Passage à vide

On racontait la semaine dernière à quel point l’as des Jays n’était plus le même. Il a encore fait pire cette semaine, ayant été retiré du match dès la première manche face aux Astros de Houston.

L’artilleur a permis six points sur sept coups sûrs et n’a obtenu qu’un seul retrait.

En 2023, Manoah présente désormais une fiche de 1-7 et une moyenne de points mérités de 6,36.

Il n’a pas œuvré sur la butte pour plus de cinq manches depuis le 22 avril, en plus d’avoir donné plus de cinq points mérités quatre fois à ses sept derniers départs.

« Je dois juste continuer à travailler dur tous les jours, a déclaré Manoah après la sortie la plus courte de sa carrière. Continuer à faire tout ce que je peux, sur le terrain et à l’extérieur, pour être une meilleure personne, un meilleur joueur et comprendre que ce jeu est difficile. »

– Avec l’Agence QMI