Ce lanceur donnerait son bébé pour redevenir aussi bon qu’avant

Ç’a beau être un sport conservateur, les joueurs de baseball ont toujours été à l’avant-garde pour leur franc-parler. La langue de bois est souvent aux oubliettes.

Et ça fait longtemps que c’est comme ça. Les joueurs de baseball ont offert des citations savoureuses au cours des dernières décennies, d’abord et avant tout, avec l’illustre et hilarant verbomoteur Yogi Berra.

Pour ceux qui le connaissent moins, «ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini» et «90% du baseball est mental, l’autre moitié est physique», ça vient de lui.

Voici donc quelques citations, depuis le début de la saison 2023, qui ne sont pas passées inaperçues:

«Je donnerais mon hypothétique premier enfant pour redevenir aussi bon qu’avant.»

- Noah Syndergaard, 2 juin

À 30 ans, rien ne va plus pour le puissant lanceur droitier qui cassait tout lorsqu’il est arrivé dans la ligue en 2015. Après plusieurs blessures, il en est à sa troisième équipe en trois ans et il a présenté une moyenne de points mérités de 6,54 avec les Dodgers.

«Ma mère m’a dit qu’elle m’a hué aujourd'hui [...]. Je serai honnête avec moi. Je suis mauvais.»

- Trea Turner, 25 mai

Après avoir paraphé une entente de 11 ans et 300 millions, les attentes sont énormes envers l’excellent Trea Turner. Et à Philadelphie, ça doit être étouffant. Avec un début de saison ordinaire et une moyenne de 0,237, Trea Turner n’a pas caché qu’il n’était pas fier de lui.

«Démontre du respect, sois un professionnel. Tout ne tourne pas autour de toi.»

- Joueur des Mets anonyme, 25 mai

L’ancien des Jays Marcus Stroman, maintenant avec les Cubs, a dominé les frappeurs avant de finir sa manche en regardant le banc des Mets, en même temps qu'il se tapait dans les mains et qu'il se frappait le torse en criant. Un joueur des Mets que le média sportif SNY Mets n’a pas voulu identifier a lancé cette réplique qui a rapidement fait le tour de la ligue en raison des agissements fréquents de la sorte de Stroman.

«Si j’étais dans les estrades et que je me voyais jouer comme ça avec le salaire que je gagne, je me huerais aussi.»

- Carlos Correa, 10 mai

Il commence un contrat de six ans et 200 millions de dollars, et sa moyenne s’élève à 0,207 avec les Twins. Mais il ne se défile pas. Après avoir été hué par ses propres partisans au Minnesota, il y est allé de cette déclaration particulière.

- Drew Maggi, 26 avril

«Tout est possible. N’abandonnez jamais, peu importe ce qui vous arrive. Si vous aimez quelque chose, foncez!»

À 33 ans et après 1155 matchs dans les ligues mineures, Drew Maggi a fait ses débuts dans la grande ligue avec les Pirates à la fin avril. Il a été renvoyé dans les mineures par la suite, mais son histoire, qui risque de faire un grand film de baseball un jour, a de quoi inspirer tout le monde. C’est ce qu’il a dit après son premier match.

«C’est un très beau terrain avec des partisans passionnés. J’ai toujours hâte de jouer ici. C’est vraiment agréable.»

- Shohei Ohtani, 19 avril

Ça peut paraître insignifiant, mais ce ne l’est pas du tout. C’est Shohei Ohtani, le meilleur joueur du monde, qui parlait du Yankee Stadium. Son contrat vient à échéance et il pourrait signer le plus gros contrat de l’histoire du sport. Et les Yankees sont en mode séduction. Ils sont d’ailleurs considérés comme les favoris par plusieurs experts pour obtenir le Japonais. Cette petite déclaration a de quoi crinquer les partisans des Yankees.