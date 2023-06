Ces célébrités féminines qui montrent leurs cheveux gris

Andie MacDowell, Sarah Jessica Parker, Lisa Laflamme et maintenant Jennifer Aniston: les personnalités féminines dévoilant leurs cheveux gris sont félicitées d’oser se montrer au naturel.

Dans une récente vidéo Instagram, Jennifer Aniston vante un traitement de sa gamme de produits capillaires. C’est toutefois sa coiffure haute, laissant apparaître ses cheveux gris, qui fait réagir.

«Bravo d'avoir permis au gris de passer – rafraîchissant», écrit un internaute sous la publication de la star. «Tellement agréable à voir. Et elle est évidemment toujours magnifique», répond une femme. «J'espère qu'elle restera au naturel – c'est beaucoup plus attrayant», ajoute un autre admirateur.

Pression pour avoir l’air jeune

La pression faite sur les femmes exerçant un métier public qui les incite à teindre leurs cheveux gris pour avoir l’air jeune est réelle. Le fait que Jennifer Aniston se fasse féliciter d’oser se montrer au naturel le prouve.

Ici au Québec, la nouvelle présidente de l’Union des Artistes, Tanya Kontoyanni, a fait couper sa longue chevelure foncée en novembre dernier pour son rôle dans la pièce de théâtre Le virus et la proie. Lorsque la tournée de ce spectacle sera terminée, la comédienne croit qu’elle gardera cette coiffure très courte dévoilant ses cheveux gris.

Je pense que «oser» est le bon mot, explique-t-elle en entretien au Journal. Il y a un petit quelque chose de rebelle dans cela. La jeunesse a plus la cote dans notre métier, et tout nous pousse vers ce côté. Alors cela demande une vraie résistance de se donner la liberté de se présenter au naturel et de sentir qu’on s’oppose à une espèce de dictature de jeunesse et de beauté.»

Tania Kontoyanni a reçu bon nombre de commentaires positifs sur sa nouvelle tête. Plusieurs amies actrices l’ont félicité pour son courage, même si d’autres «sont plus mal à l’aise.»

La comédienne de 56 ans – qui nomme comme modèle la comédienne Dominique Pétin, qui arbore fièrement des mèches blanches – a toutefois pris soin de se faire créer une perruque avec ses anciens longs cheveux bruns. Au cas où on lui demanderait de se présenter avec son ancien look en audition pour des rôles à la télévision, ce qui n’est pas encore arrivé.

La comédienne Macha Grenon, qu’on a pu voir dans la série Les honorables, a elle aussi une coupe au carré mettant en valeur ses cheveux gris-blancs.

Puissance

Le mois dernier, l’actrice américaine Andie MacDowell a fait sensation sur le tapis rouge du Festival de Cannes avec sa tête bien argentée. L’actrice de 63 ans a évoqué la force d’un tel geste en entrevue au magazine Vogue.

«Mes agents m'ont dit: "Ce n'est pas le moment." J’ai répondu: "Je pense que vous avez tort", et j’avais raison, car je ne me suis jamais sentie aussi puissante. J'ai l'impression de ne plus faire semblant.»

«Je ne veux pas que les gens s'attendent à ce que je sois plus jeune pour avoir de la valeur ou pour être belle ou désirable. On ne fait pas ça aux hommes! Nous aimons un homme plus âgé. Nous aimons les hommes qui vieillissent. J'aimerais avoir les mêmes attentes pour les femmes, et nous y arrivons... à pas de bébé», ajoute la vedette du film culte Quatre mariages et un enterrement.

Encore du chemin à faire

Il est difficile de ne pas faire un parallèle avec l’histoire de Lisa Laflamme lorsqu’il est question de prise de position et de célébration des femmes au naturel.

La journaliste canadienne et cheffe d’antenne de CTV News avait fait la une des journaux et reçu des éloges de femmes de tout le pays quand elle avait décidé d’arrêter de se teindre en brune en 2020. Jusqu’à son congédiement surprise et controversé en août 2022, après 35 ans de carrière.

On apprenait, dans la même semaine, que la couleur de ses cheveux avait été évoquée par le chef de CTV News, Michael Melling.