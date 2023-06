De belles annonces s'en viennent pour l'Omnium Banque Nationale

De bonnes nouvelles devraient bientôt être annoncées aux amateurs de tennis québécois concernant l'édition 2023 de l'Omnium Banque Nationale présenté au stade IGA.

C'est ce que Valérie Tétreault a déclaré lors d'une entrevue avec Frédérique Guay, de la chaîne TVA Sports, mardi.

«Commencer avec une édition féminine, ça me parle. Je connais encore quelques joueuses que j'ai pu côtoyer quand je jouais. Je pense que notre tournoi et notre ville ont tellement à offrir. J'ai quelques arguments de vente dans ma manche. On a plusieurs belles annonces qui s'en viennent.»

La directrice de l'Omnium Banque Nationale avoue avoir bien hâte de vivre un premier tournoi dans son nouveau rôle.

«Ça devient plus concret, alors que nous sommes à l'approche du tournoi. Lorsque la nouvelle a été annoncée, l'automne dernier, c'était vraiment le début de la préparation du tournoi. Mon quotidien n'avait donc pas trop changé. Maintenant, il a commencé à changer. Je suis très excitée et ça se passe bien.»

Tétreault a également raconté comment elle avait pu vivre son année de transition.

«C'est arrivé un peu comme une surprise. Il y avait quelques bruits de corridor et mon nom pouvait circuler, mais il n'y avait rien qui était planifié ou confirmé. Eugène Lapierre nous a un peu pris par surprise. On se doutait que la retraite allait finir par arriver, mais on ne pensait pas que c'était pour tout de suite.»

