De Joe Dassin à Pierre Lalonde: une trame musicale empreinte de nostalgie pour le film «Cœur de slush»

Qu’ont en commun les chansons Et si tu n’existais pas, de Joe Dassin, C’est le temps des vacances, de Pierre Lalonde et Happy Together, du groupe The Turtles? Ces vieux succès se retrouvent sur la trame musicale de Cœur de slush, le nouveau film de Mariloup Wolfe adapté du roman jeunesse du même titre de Sarah-Maude Beauchesne.

C’est Mariloup Wolfe (Arlette) et Sarah-Maude Beauchesne (Fourchette) qui ont eu l’idée de rythmer leur film avec de vieilles chansons pour le teinter d’une certaine nostalgie.

«On aurait pu mettre des succès de l’heure partout dans le film, mais je ne pense pas que ç’a aurait été une bonne idée d’aller dans cette direction, explique la réalisatrice Mariloup Wolfe, rencontrée mardi, à l'occasion de la sortie de Coeur de slush, le 16 juin prochain.

«Dans deux ans, les jeunes n’écouteront plus les chansons qu’ils écoutent aujourd’hui. En revanche, il y a des hits qui sont sortis il y a 50 ans et qui seront encore des hits dans 50 ans...»

Sarah-Maude Beauchesne, qui a elle-même signé le scénario adapté de son roman, estime que le fait de ne pas avoir ancré le film dans une époque précise pourrait l’aider à rejoindre un public plus large.

«On voulait aller chercher autant l’ado qui a 16 ans en 2023 que la mère qui est nostalgique de ses premiers amours et de la musique qu’elle écoutait pendant son adolescence, souligne l'autrice et scénariste.

Supervisée par Frédéric Paco Monnier, la trame musicale de Cœur de slush comprend également Love Is Strange, de Mickey & Sylvia (un clin d'oeil au film Dirty Dancing) et Big Jet Plane, d’Angus and Julia Stone. La chanteuse Fanny Bloom a quant à elle enregistré des nouvelles versions de Littlest Things (de Lily Allen) et de Quand j’aime une fois j’aime pour toujours (de Richard Desjardins) spécialement pour le film.

Négociations

Le producteur du film, Christian Larouche (Confessions, Louis Cyr), n’avait pas prévu de mettre autant de musique dans le film au début. C’est Mariloup Wolfe qui l’a convaincu de la nécessité de le faire.

«Ç'a été ma négociation avec lui, lance en riant la réalisatrice.

«Je pense qu’on ne met jamais assez d’argent dans les trames sonores. On gruge toujours une partie du budget de la musique pendant le tournage et quand on arrive au moment de choisir les chansons, on n'a plus d'argent pour acquérir les droits.

«Mais dans le cas de Coeur de slush, dès que j’ai fait monter les premières images, c’était clair dans ma tête que ça prenait beaucoup de musique. J’ai dit à Christian que pour toucher le public cible (les ados), il va mettre beaucoup de tounes. Parce que les jeunes écoutent de la musique partout: dans leur voiture, dans leur chambre, dans les partys...»

Au final, Christian Larouche s’est dit bien heureux d’avoir accepté de délier les cordons de sa bourse pour acheter les droits des chansons que souhaitait avoir Mariloup Wolfe.

«Ç’a dépassé le budget de beaucoup mais je pense que c’est pour le bien du film. Ç’a valu le coup», fait-il valoir.

Adapté du roman du même titre de Sarah-Maude Beauchesne, Cœur de slush relate l’été du premier amour de Billie, une adolescente de 16 ans (jouée par Liliane Skelly) qui travaille comme sauveteuse dans un parc aquatique. Le film prendra l’affiche le 16 juin dans une cinquantaine de salles à travers la province.

Quelques-unes des chansons du film:

Et si tu n'existais pas, de Joe Dassin

C'est le temps des vacances, de Pierre Lalonde

Happy Together, de The Turtles

Love Is Strange, de Mickey & Sylvia

Big Jet Plane, d’Angus and Julia Stone

Littlest Things, de Lily Allen (interprétée par Fanny Bloom)

Quand j’aime une fois j’aime pour toujours, de Richard Desjardins (interprétée par Fanny Bloom)

Unchained Melody, de Hy Zaret et Alex North (interprétée par Fanny Bloom)