Des camionneurs au front pour nourrir les communautés isolées par les incendies

Des camionneurs bravent les incendies de forêt pour livrer des denrées dans des communautés du Nord complètement isolées.

«On a des bons guerriers», dit de son équipe David Morneau, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de Groupe Morneau, une entreprise de transports qui livre des marchandises dans toute la province.

«Ils ne laissent passer que l’alimentaire, au compte-gouttes», ajoute-t-il.

La route 389 qui monte vers Wabush, Fermont, Goosebay et Labrador City est fermée. De manière sporadique pendant le weekend, des camions de denrées ont pu circuler, mais la route a été à nouveau fermée hier soir.

«Quand ils peuvent rouler, les camionneurs doivent porter des masques et seulement des habitués qui connaissent très bien le chemin peuvent passer. Avec l’épaisseur de la fumée, ce n’est pas évident», explique le dirigeant.

La Minganie, en Côte-Nord, est aussi difficile d’accès et certains commerces ne peuvent être approvisionnés. À Sept-Îles, le terminal de Groupe Morneau a dû être fermé vendredi. Lundi, des livraisons ont repris et on anticipe un retour à la normale mercredi.

En Abitibi, les livraisons de matériel industriel à Lebel-sur-Quévillon ont dû cesser avec la fermeture de la route 113.

En attendant que la situation s’apaise, les marchandises restent dans les entrepôts à Québec, Montréal ou à Toronto, ce qui cause des goulots d’étranglement.

«On a des appels d’urgence aux quatre heures pour s’assurer que tous soient sur la même longueur d’ondes, qu’on garde nos gens en sécurité et qu’on informe bien nos clients. On s’adapte à la situation», précise David Morneau.