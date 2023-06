Eric Staal soutient que la pandémie a gâché le parcours du Canadien en 2021

LAS VEGAS | Eric Staal remercie le ciel d’avoir obtenu une autre occasion de gagner la coupe Stanley. Champion en 2006 avec les Hurricanes de la Caroline, il s’est incliné avec le Canadien, en 2021.

S’il se souvient de cette défaite en cinq matchs face au Lightning, il se souvient également du parcours rendu particulier en raison de la pandémie.

Pendant que la vie avait repris son cours au sud de la frontière, des restrictions sanitaires contraignaient les amphithéâtres canadiens à ouvrir leurs portes à un nombre limité de spectateurs. Une période au cours de laquelle le Centre Bell n’a jamais été aussi calme.

«Montréal est un endroit fantastique où jouer, mais il n’y avait personne pour regarder les matchs. C’était complètement différent», a-t-il dit.

Staal n’est pas prêt à dire que le Canadien aurait vaincu le Lightning si le Centre Bell avait pu accueillir 21 000 bruyants partisans, mais il est persuadé que la tâche des Floridiens aurait été un peu plus compliquée.

«Avec autant de spectateurs dans l’amphithéâtre, ç’aurait probablement été différent. Cette énergie, tu la vis, tu la ressens. J’ai pu le remarquer en tant que joueur de l’équipe adverse. J’ai joué des séries là, avec les Hurricanes, en 2006. C’est une atmosphère incroyable, a-t-il mentionné. Mais que voulez-vous, c’était la réalité avec laquelle nous devions composer à ce moment-là.»

Le premier choc

Photo AFP

Puisque le Tricolore n’avait affronté que les six autres formations de la division canadienne tout au long de la saison et qu’il s’était mesuré aux Maple Leafs de Toronto et aux Jets de Winnipeg au cours des deux premières rondes, ce n’est qu’au troisième tour que Staal et ses coéquipiers ont véritablement pris la mesure du monde de différence qu’il y avait entre le Canada et les États-Unis dans la gestion de la pandémie.

«La COVID au Canada ne ressemblait en rien à la COVID d’ailleurs dans le monde. Je me souviens de notre premier match de la demi-finale, ici à Vegas. On a sauté sur la patinoire et il y avait tout ce boucan, toute cette énergie, toute cette passion qui font qu’on aime tant ce sport», a raconté l’Ontarien.

«Je me souviens de m’être dit, pendant la période d’échauffement: “C’est pour vivre ce genre d’ambiance qu’on joue au hockey. C’est le meilleur sentiment au monde.”»

Acquis à la date limite des transactions, Staal n’a vécu qu’un bref passage avec le Bleu-Blanc-Rouge. Ce qui ne l’empêchera pas d’en garder un souvenir précieux.

«On a affronté le Lightning qui a eu le meilleur en raison de tout le talent qu’il y avait au sein de cette équipe. Mais en dépit de toutes les embûches que nous avions rencontrées au cours de la saison, notre groupe avait fait un travail incroyable. J’ai joué avec un groupe de joueurs fantastiques que je n’oublierai jamais.»