Il est grand temps que «les fautes comptent»

Le souvenir demeure toujours aussi vif. C’était un refrain régulier en classe. Tous en chœur, nous demandions: «Madame, est-ce que les fautes comptent?»

Lire ici, serons-nous pénalisés si nos copies d’histoire ou de géographie sont bourrées de fautes de français? Systématiquement, la réponse était la même: «Oui».

Ça en dit long sur l’enseignement du français dans nos écoles et sur le fait que le ministre de l’Éducation doit lancer un chantier de réflexion sur cette question.

Oh, Bernard Drainville n’en est pas rendu à exiger des professeurs d’histoire et de géographie qu’ils «comptent les fautes», ils sont déjà tellement surchargés. Mais au moins, il voudrait qu’ils «portent une attention particulière au français».

J’espère!

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Latraverse-Dumont, tous les jours 17 h 00 , en direct ou en balado sur QUB radio :

Le minimum

On s’inquiète que seuls 69,8 % des élèves de secondaire 5 aient passé l’épreuve ministérielle de français. Or, seuls 48 % d’entre eux ont eu la note de passage au chapitre de l’orthographe et de la grammaire!

Peut-on vraiment s’en surprendre si on ne leur a pas inculqué l’importance de s’exprimer clairement, en tout temps?

Ce n’est pas par magie qu’on maîtrise la langue, c’est en buchant, jour après jour, pendant des années, chaque fois qu’on prend la parole et qu’on écrit.

À l’époque nous trouvions cela bien injuste «que les fautes comptent».

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Latraverse-Dumont, tous les jours 17 h 00 , en direct ou en balado sur QUB radio :

Pourquoi devoir accorder nos verbes et adjectifs, surveiller notre ponctuation, notre syntaxe quand le but du devoir est de décrire la différence entre le climat en Afrique et en Amérique, ou expliquer les tenants de la Révolution tranquille?

Pour une raison très simple, parce que l’orthographe et la grammaire sont essentielles à l’exactitude des idées que l’on exprime.

Le français ne peut être protégé sans être valorisé. Il ne peut être valorisé sans être maîtrisé.

Tant mieux si un ministre de l’Éducation a finalement décidé de s’y attaquer.