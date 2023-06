Juste pour rire: Rachid Badouri, Rita Baga et P-A Méthot sur les scènes extérieures

Rachid Badouri, Rita Baga, Alexandre Barrette, P-A Méthot et Les Trois Accords se produiront cet été sur les scènes extérieures du Festival Juste pour rire, qui a dévoilé sa programmation complète mardi.

Misant sur sa scénographie et l’ambiance générale de son site, Juste pour rire a investi massivement dans la rue cette année, soit plus du double de son investissement habituel.

«L’année passée, on avait de bons show, mais il manquait d’ambiance et d’expérience», a soulevé le grand manitou du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon.

«Les festivaliers qui viennent, ils veulent rester, mais s’il n’y a pas quelque chose tout le long pour les divertir, ils ne resteront pas. Le cœur de Juste pour rire, c’est la rue! C’était hyper important pour moi de grossir cet aspect-là cette année», a-t-il ajouté.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Pendant les 10 jours de festival extérieur, du 20 au 29 juillet, c’est plus de 600 artistes qui se produiront dans le Quartier des spectacles, qui se transformera en «place de l’humour» pour l’occasion. Les organisateurs s’attendent d’ailleurs à franchir le cap du million de visiteurs et spectateurs, en plus de recevoir les canaux de diffusion internationaux, dont Netflix et Meta qui feront quelques captations.

Imaginé par François Pérusse, le Carrefour du peuple s’installera sur l’esplanade de la Place des Arts, où sera présenté le spectacle tiré de son univers Les 20 minutes du peuple, mis en scène par Guillaume Lambert. Ce carrefour comprendra également des animations et des installations imaginées par le créateur d’espace ludique Charlie Tango.

Plus de 45 spectacles seront donnés dans la zone famille, qui comprend cette année des trampolines, des murs d’escalade, des jeux d’évasion, ainsi que l’heure du conte avec Barbada.

Le site du festival comprendra aussi une zone jeu, des arts de rue et déambulatoires et une rue dédiée à la nourriture de rue. Il sera également possible d’assister à l’enregistrement de balados et, bien sûr, à une multitude de spectacles gratuits sur les différentes scènes installées dans le quadrilatère.

Pour s’y retrouver, Juste pour rire a pensé ajouter des «sommeliers de l’humour» pour guider les festivaliers selon leur type d’humour.

«C’est probablement l’édition la plus diversifiée. [...] Et ce qui est hot, c’est que c’est le même espace que d’habitude, mais tout est compacté en fonction de maximiser l’espace et d’en mettre plein la vue», a dit M. Rozon.

Spectacles à voir sur la scène principale

La programmation extérieure s’ouvrira le 20 juillet avec la soirée Juste pour Chill - Humour & flow, de Rachid Badouri, qui se produira aussi en salle le 30 juillet. En compagnie de Sarahmée, Eddy King, Koriass, Merwane, Oussama Fares, Izzy-S et Rachelle Elie, cette soirée mariera l’humour au rap.

Messmer offrira le lendemain un rendez-vous interactif et euphorique, puis P-A Méthot fera vibrer le centre-ville avec son groupe pour son Méga Party Rock, au cours duquel il fera jouer des succès des années 1970 à aujourd’hui. Une pléiade d’artistes le rejoindra sur scène.

Rita Baga présentera une version «pimpée» de son spectacle Créature (la 100e représentation), le 23 juillet. Elle sera notamment accompagnée de Kim Richardson, Joe Bocan et Yves P. Pelletier.

Dave Morgan rassemblera pour sa part, le 24 juillet, Mariana Mazza, Phil Roy, Korine Côté, Maxime Gervais et France d’Amour sur la scène principale pour Le Jam à Morgan. Il se joindra aussi à Alexandre Barrette, qui présentera son nouveau spectacle le 26 juillet en compagnie de Mégan Brouillard.

Finalement, Les Trois Accords se chargeront du spectacle de clôture, le 29 juillet.

Les festivaliers pourront également voir Tranna Wintour, Sinem Kara, Mado, Josiane Aubuchon, Blondes Naturelles, Coco Belliveau, Mononc’ Serge, Eddy King, Neev et Rolly Assal sur la scène secondaire, où seront à l’affiche cinq spectacles par jour pendant cinq jours.

Le festival Juste pour rire se tiendra du 14 au 29 juillet. Pour plus de détails sont disponibles en ligne.