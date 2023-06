La Cinémathèque québécoise fête ses 60 ans

La Cinémathèque québécoise, qui possède la plus grande collection de films au pays, célèbre son 60e anniversaire cette année.

L’institution basée dans le Quartier latin, à Montréal, préserve des œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’ici et d’ailleurs depuis sa création en 1963.

Pour souligner cet anniversaire, la Cinémathèque se met en mode célébrations avec le concours de ses employés, qui sont plus de 60 à œuvrer à ses différentes missions, dont la conservation en trois lieux, soit Boucherville, Mirabel et Montréal.

En plus d’avoir un objectif de sauvegarde, la Cinémathèque vise la mise en valeur et la diffusion du patrimoine audiovisuel québécois ainsi que du cinéma d’animation international.

«Ce 60e anniversaire est l’occasion de rappeler le rôle dynamique que la Cinémathèque joue dans le développement et la connaissance de notre cinéma. Fondée par des cinéastes en devenir, l’institution a toujours employé des créateurs ou de futurs créateurs, et c’est dans cet esprit valorisant la culture cinématographique et l’inspiration qu’on y trouve que nous souhaitons célébrer», a indiqué le directeur général Marcel Jean, mardi, dans un communiqué.

Une centaine de films seront présentés du 1er juillet au 31 août.

On prévoit aussi des projections extérieures, dont la présentation spéciale de versions restaurées des films Les sauf-conduits de Manon Briand et Kidnappé de Thomas Corriveau, au Théâtre de la Verdure le 3 août, ainsi que la projection commentée par le réalisateur Pascal Plante d’Europa ’51 de Roberto Rosselini, le 24 août.

Dès septembre, la Cinémathèque proposera des expos, des rétrospectives dédiées à Maxime Giroux et à David Lynch, en plus de projeter Madame du Barry d’Ernst Lubitsch (1919), accompagnée d’une partition pour piano et clavecin commandée par la Cinémathèque et composée spécialement pour l’événement par Gabriel Thibaudeau.

Visitez le site de la Cinémathèque québécoise pour en savoir davantage.

Quelques faits sur la Cinémathèque québécoise