La quête de Mathieu Lacombe: un impossible rêve!

Le ministre de la Culture et des Communications voudrait que le Québec ait son siège à l’UNESCO. Ce ne serait pas maintenant, mais il l’espère dans quelques années.

L’envolée du ministre s’additionne aux annonces des ministres Drainville et Fréchette. Le premier veut réviser les programmes d’enseignement du français, alors que la seconde souhaite rehausser les seuils d’immigration, plus particulièrement francophones.

La CAQ jette de la poudre aux yeux sur la défense et la promotion de la langue française et de la culture québécoise, tout en refusant des mesures plus rigoureuses comme l’application de la loi 96 aux cégeps.

L’inefficacité

Le Québec ne disposera pas d’un siège à l’UNESCO tant qu’il sera à l’intérieur du Canada. J’imagine la levée de boucliers de pays ayant des régions autonomistes pour s’y opposer.

Quant à la qualité du français, le ministre Drainville ne sera pas le premier à se casser la pipe. Ses propos rappellent ceux de Jean Charest sur le retour de la dictée quotidienne.

Jean-Claude Germain exprimait que lorsqu’on s’inquiète du recul du français, on a l’habitude de voir les apôtres du « bon parler » poindre dans le décor pour détourner les envies d’indépendance.

Du côté de l’immigration, René Lévesque a tout dit en mentionnant qu’Ottawa veut nous noyer dans une mer d’immigration et que notre ministère québécois sert à enregistrer les noyades.

S’éteindre soi-même

Les beaux discours peuvent émouvoir, la réalité est toutefois plus bouleversante.

Une équipe de tailleurs de haies est arrivée chez nous, ne comprenant aucun travailleur qui parlait français. L’entrepreneur aurait pu au moins y joindre un équipier francophone pour une bonne relation avec sa clientèle.

J’assistais dernièrement au concert d’une chorale francophone devant un auditoire francophone. Le concert s’est ouvert et fermé avec des chansons anglaises.

Si on se banalise soi-même, il ne faudra pas s’étonner de disparaître.