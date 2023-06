L'Armada peut évoluer à l'ombre du Rocket de Laval

Pendant ses sept premières saisons, l’Armada de Blainville-Boisbriand avait la couronne nord pour elle toute seule dans le marché du hockey de haut niveau.

Les choses ont changé avec la saison 2018-2019 quand le Rocket s’est installé à la Place Bell de Laval. L’équipe de la Ligue américaine affiliée au Canadien a changé la donne avec un produit de qualité et pas tellement plus cher que celui de l’Armada mais il semble que cette arrivée n’ait pas eu un grand effet au nord de la rivière des Mille-Îles.

«On est dans la Rive-Nord de Montréal, c’est immense comme population. Le bassin de jeunes joueurs de hockey dans un rayon de dix à 15 kilomètres est gros, il y a de la place pour la LHJMQ et la Ligue américaine», soutient Martin Tremblay chef de l’exploitation du groupe Sports et Divertissement de Québecor.

Complémentaire

Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ, abonde dans le même sens que Martin Tremblay et parle d’une forme d’intégration verticale où les partisans peuvent suivre l’évolution des jeunes joueurs.

«C’est un beau défi et je pense que c’est complémentaire. Il y a une suite logique où les jeunes peuvent passer par le junior, faire un stage dans la Ligue américaine et aboutir dans le grand club après. Il n’y a pas trop de hockey dans la région, le bassin est là.»

En fin de compte, l’Armada a un peu perdu son essence et doit la retrouver. L’équipe a aussi souffert de la pandémie, comme le souligne son propriétaire le plus connu, Joël Bouchard.

«Il y a eu une tempête, on l’a laissée passer. On a vu le succès de la LHJMQ cette année. On a tellement eu des belles années ici, j’ai été chanceux, j’étais aux premières loges.»

Rive-Sud

Maintenant que le dossier de la Rive-Nord est réglé, Mario Cecchini pourra se pencher sur la Rive-Sud qui n’a plus d’équipe depuis le départ des Prédateurs de Granby pour Sydney, en 1997.

Des rumeurs ont lié le Titan d’Acadie-Bathurts à Longueuil, surtout quand l’homme d’affaires Steve Leal songeait à acquérir l’équipe, l’an passé.

«Il n’y a pas de plan à court terme, a précisé Mario Cecchini. Je sais qu’il y a des gens intéressés et que la ville [Longueuil] s’est dite prête à recevoir [une équipe]. En ce moment, on ne parle pas d’expansion non plus», a indiqué le commissaire qui a laissé entendre que le Titan avait été vendu même s’il n’a pas prononcé le nom de l’équipe.

«Ma première rencontre avec le propriétaire est vendredi. Je sais qu’on va probablement prendre une année ou six mois d’asseoir certaines visions et on verra on ça mène après.»