«Le gong show»: Le nouveau tremplin pour les humoristes de la relève fête son 100e épisode

Oubliez le défunt En route vers mon premier gala Juste pour rire ou Le prochain stand-up, le nouveau tremplin pour les humoristes de la relève se trouve sur le web et s’appelle Le gong show. Lancé durant la pandémie par les humoristes Charles Deschamps et Antoni Remillard, le projet web cumule plus de six millions de visionnements et célébrera son 100e épisode mercredi soir. «On fait ça pour l’amour du stand-up», dit Charles Deschamps.

Copropriétaire du populaire Bordel Comédie Club à Montréal, Charles Deschamps cherchait un concept pour mettre en valeur la relève en humour. Inspiré par les soirées open-mic, qui reçoivent régulièrement des néophytes de la scène, et du concours de talents américain The Gong Show, qui a joué en ondes dans les années 1970 et 1980 avant d’être ravivé en 2017, il a lancé Le gong show à l’automne 2021.

Le concept est simple: Charles Deschamps, son ami humoriste Antoni Remillard et un juge invité – souvent un humoriste établi comme Mike Ward ou Korine Côté – reçoivent tour à tour 12 participants qui ont chacun trois minutes pour les faire rire. Si les juges ne sont pas convaincus avant que le temps ne soit écoulé, ils font sonner le gong et le participant doit cesser son numéro. Les juges lui donnent ensuite des commentaires comme à America’s Got Talent.

«La beauté de ce show-là, c’est que quand les humoristes sont bons, c’est magnifique. Et quand ils sont mauvais, ça reste le fun parce qu’on accuse le malaise et on rit un peu de ça sans aller dans la méchanceté non plus, dit Charles. Il n’y a pas de mauvais moment.»

Au Club Soda

Depuis la fin avril 2022, l’équipe du Gong show enregistre un nouvel épisode chaque semaine au Bordel. En 99 épisodes, ils se sont permis trois fois de sortir de Montréal, pour aller à Paris, Québec et Rouyn-Noranda. Sur le web, la popularité du projet ne démord pas avec quatre millions de visionnements sur TikTok et deux millions sur YouTube.

Mercredi soir, à l’occasion du 100e épisode, ils se déplaceront au Club Soda. Comme juges invités, ils auront «deux chouchous de Sous écoute», dit Charles Deschamps à propos du déjà légendaire podcast de Mike Ward.

Pour cette 100e, les humoristes se sont payé un décor et des éclairages spéciaux. «On fait vivre un Club Soda à du monde qui ne sont pas supposés vivre un Club Soda», mentionne-t-il à propos des 12 participants qui seront de l’épisode.

Courtoisie

Une belle carte de visite

Depuis ses débuts, Le gong show a reçu environ 300 humoristes. Tout le monde est accepté. «On a des filles, des gars, de la diversité sexuelle, de genre et ethnique, dit Charles. On essaie de rendre cet événement-là hyper rassembleur autour du stand-up.»

Parmi les participants, Marthe Leclerc a fait six fois Le gong show. «Elle a commencé à faire du stand-up il y a trois ans et elle a 70 ans!» lance Charles.

Selon ce dernier, l’ensemble des programmateurs de soirées d’humour au Québec regarde Le gong show. Et de jeunes humoristes qui se sont démarqués sur ce projet web se font maintenant inviter dans plusieurs soirées un peu partout dans la province.

«Cedric Bergeron, c’est lui à qui ç’a servi le plus, constate Antoni Remillard. Max Richard aussi. Ils reçoivent beaucoup de booking depuis. Lauriane Lalonde, son premier passage [au Gong show] était tellement fort qu’elle a été invitée sur la soirée découverte au Bordel.»

«On offre une maudite belle carte de visite pour beaucoup d’humoristes», ajoute Charles.

Faire grossir le projet

À l’origine, Charles Deschamps avait présenté le concept du Gong show à des réseaux télé. Après n’avoir essuyé que des refus, il a décidé de lancer son projet sur le web. Le pari a été payant.

«Ce que j’aime moins [d’une émission comme Le prochain stand-up], c’est qu’il y a du montage, dit-il. C’est un show de télé, pas un show de stand-up. Nous, on a amené ça dans un endroit fait pour le stand-up [Le Bordel] et il y a des caméras. Ce n’est pas un show de télé où il y a de l’humour, c’est un show de stand-up où il y a de la télé.»

Après 100 épisodes, comment les deux humoristes voient-ils l’avenir du Gong show?

«Le Centre Bell! répond Charles en riant. Un jour, j’y crois pour de vrai! Mais là, c’est juste notre première année. Honnêtement, on veut faire grossir le projet encore, le faire connaître dans la francophonie. On parle de retourner en Europe pour le faire dans un autre pays comme la Belgique ou la Suisse.»

«On n’est pas fermés à l’idée de faire des épisodes spéciaux du Gong show pour la télé, ajoute Antoni. Mais on ne se voit pas quitter le web.»

Le 100e épisode du Gong show se tiendra mercredi soir, au Club Soda. Le spectacle affiche complet, mais il sera disponible en direct pour les membres sur Patreon au patreon.com/legongshow.