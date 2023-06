Le portrait se dessine chez les Alouettes

Déployant un portrait plus clair des effectifs, les Alouettes étaient de retour à l’entraînement, mardi après-midi au stade Percival-Molson, là où ils disputeront samedi soir leur premier match de la saison régulière face au Rouge et Noir d’Ottawa.

La formation montréalaise a en effet procédé à d’importantes coupures au cours du dernier week-end. À l’attaque, il y a lieu de mentionner que les receveurs de passes américains Keshunn Abram et Austin Mack font partie de la liste des joueurs actifs tandis que Quartney Davis et Tyler Snead se sont retrouvés officiellement sur l’équipe d’entraînement.

Les recrues Abram et Mack pourraient ainsi compter parmi les cibles à la disposition du quart-arrière Cody Fajardo qui obtiendra logiquement le départ contre le Rouge et Noir. Davis Alexander et Caleb Evans sont les autres quarts du club montréalais.

Les Alouettes doivent encore limiter leur formation à 45 athlètes en vue de la journée du match. La liste des joueurs actifs compte actuellement 54 noms. Parmi les 24 partants, rappelons par ailleurs que l’équipe de la LCF doit absolument miser sur sept joueurs nationaux.

Plusieurs joueurs libérés

Concrètement, les Alouettes ont libéré un total de 15 joueurs, samedi, dont le quart-arrière Mike Glass III. Les receveurs américains John Brunner et Trevon Clark ont également subi le couperet, tout comme les Québécois Vincent Desjardins et Alec Poirier, deux anciens du Rouge et Or de l’Université Laval. Dans le cas de Maxym Lavallée, il retournera à l’école, vraisemblablement avec le Rouge et Or, obtenant ainsi le statut de «joueur suspendu».

La troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas prévoit s’entraîner à nouveau au stade Percival-Molson, mercredi et jeudi.

En plus d’Abram et Mack, deux autres recrues semblent en voie de se démarquer en vue de la nouvelle saison, mais sur l’unité défensive des Alouettes. Il s’agit du joueur de ligne Israel Antwine et du demi défensif J.R. Reed.