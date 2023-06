Les jeans «anticraque» pour plombier de Canac font un tabac sur le web

Le quincaillier Canac frappe un coup de circuit sur le web avec un concept de jeans destinés à redonner la dignité aux plombiers, dont la craque de fesse est trop souvent révélée aux regards.

Le jean spécialement conçu, avec une pointe qui remonte vers le dos, cache tout ce qu’il y a à cacher et surtout, il fait rire bien au-delà des frontières du Québec.

La publication originale de Canac avait obtenu plus de 9 000 J’aime sur Facebook mardi après-midi et près de 2000 commentaires. En plus, la page Creapills, suivie par près de 4 millions d’internautes dans le monde, a repris la publication, générant près de 100 000 J’aime et 33 000 commentaires.

Tirée : site Canac

«Pour un commerce de détail, ce sont de gros chiffres. Nous, on est capables d’aller chercher régulièrement 2-3000 likes, mais là, on est dans une autre ligue!» se réjouit le directeur marketing de Canac, Patrick Delisle, qui bâtit les campagnes de Canac avec LG2.

TVA Nouvelles

La vidéo des jeans de la dignité, qui a nécessité un tournage avec un acteur, en plus de la conception du vêtement par une couturière, a été beaucoup plus coûteuse que les publications web habituelles.

«Mais on a été charmés par l’idée, poursuit M. Delisle. On a été plusieurs à y croire. Dans le pire des cas, ça aurait été plus dispendieux, mais sympathique, et ça aurait engagé notre communauté à nous, quelque 25 000 personnes qui se seraient bidonnées.»

Vidéo virale

Mais voilà, c’est devenu viral et les médias traditionnels en parlent. Paul Arcand à la radio, Mario Dumont à la télé, Le Journal... Faudra-t-il que Canac vende des jeans de la dignité pour vrai? Quincaillerie et vêtements ne font pas bon ménage, estime M. Delisle.

«Mais il y a quelqu’un qui veut en faire pour vrai qui nous a appelés ce matin. Nous, on veut que ça aide, on ne rit pas de ces corps de métier. C’est pas l’fun pour eux! Si quelqu’un veut prendre la balle au bond dans le vêtement chez Latulippe ou l’Équipeur, on serait bien heureux. On n’a aucune intention de faire de l’argent avec ça!» affirme le directeur marketing de Canac.

Les commentaires sur Facebook laissent voir que tous les corps de métier peuvent envier le jeans de la dignité, que Canac produira en quelques exemplaires sur mesure pour un tirage. Les peintres, les menuisiers et même les jardiniers pourraient vouloir cacher leur petite craque!

Canac a l’habitude de surprendre avec des pubs audacieuses et humoristiques. Après la bienveillance des débuts de la pandémie, il a fallu passer à un autre registre, sachant que l’inflation serait défavorable au marché de la rénovation. Les campagnes télé axées sur les prix ridicules, présentant un dauphin ou un homme à la tête qui dévisse, ont été remarquées.

« On est dans une économie où les gens cherchent les bons prix et ils se tournent vers ceux qui ne vendent pas cher. C’est là où nous sommes positionnés. La campagne leur dit de ne pas chercher, c’est chez Canac qu’il y a les prix les plus ridicules », explique M. Delisle.

L’entreprise de Québec exploite maintenant 32 magasins dans la province et poursuit son expansion, avec l’objectif d’ouvrir un à deux nouveaux sites par année. Elle emploie près de 5000 personnes et a atteint un chiffre d’affaires de 1,4 G$.