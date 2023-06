Leylah Fernandez et Bianca Andreescu n’ont pas dit leur dernier mot à Roland-Garros

Malgré leur élimination en simple, la Québécoise Leylah Fernandez et la Canadienne Bianca Andreescu ont encore espoir de quitter Paris avec un trophée dans leurs bagages.

Effectivement, les deux joueuses demeurent en lice en double – féminin pour l’une, mixte pour l’autre – au tournoi de Roland-Garros qui se terminera dimanche. Dans le cas de Fernandez, elle semble avoir développé une excellente chimie avec l’Américaine Taylor Townsend, ayant atteint en sa compagnie la finale à Miami et la demi-finale à Madrid plus tôt cette année.

À la Porte d’Auteuil, le duo classé 10e au début de la compétition disputera son duel de quart de finale mercredi en se frottant aux Taïwanaises Chan Yung-jan et Chan Hao-ching, 14e têtes de série. À leur dernière sortie, les deux Nord-Américaines ont bien fait en disposant de l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et de la Brésilienne Luisa Stefani en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-2. Une victoire leur vaudra un rendez-vous dans le carré d’as avec les deuxièmes favorites, Jessica Pegula et Coco Gauff.

De son côté, Andreescu fait équipe avec le Néo-Zélandais Michael Venus et d’ailleurs, les deux athlètes ont obtenu mardi leur billet pour la demi-finale. En quart, ils ont maté l’Ukrainienne Marta Kostyuk et le Salvadorien Marcelo Arevalo en trois sets de 7-5, 3-6 et 10-6. Ce triomphe vaudra à l’Ontarienne mercredi un choc avec sa compatriote Dabrowski, qui se consacre entièrement au tennis en double. Celle-ci peut miser sur l’Américain Nathaniel Lammons à ses côtés.

En solo, Fernandez s’est inclinée en deuxième ronde devant la Danoise Clara Tauson, tandis qu’Andreescu a été sèchement vaincue 6-1 et 6-1 par Lesia Tsurenko, de l’Ukraine, au troisième tour.