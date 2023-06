Nicki Minaj annonce son premier album en cinq ans

Nicki Minaj a confirmé qu’elle préparait son premier album en cinq ans.

L'interprète d'Anaconda a annoncé la nouvelle ce lundi (5 juin 23). « 10/20/23 The Album », a-t-elle tweeté avec des emojis d'un CD et d'un nœud rose.

Le nouvel album sera le cinquième de la rappeuse à l’origine de Chun Swae, cinq ans après la sortie de Queen en 2018, le quatrième album de la star qui a atteint la deuxième place au classement des albums du Billboard 200.

Nicki Minaj avait déjà sous-entendu via Instagram le mois dernier qu'elle serait bientôt la tête d'affiche d'une tournée. « Voulez-vous que j'interprète cette chanson sur le NM5 TOUR ? », avait posté la rappeuse en légende d'une vidéo Instagram de son single Seeing Green, réalisé en collaboration avec Drake et Lil Wayne. « Voulez-vous un YMCMB STADIUM TOUR après ça ? J'ai la chance de rapper avec les meilleurs de tous les temps. Et j'apprends encore d'eux en coulisses tous les jours. »

Nicki Minaj n'a pas confirmé si son prochain album, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, sortira sur son propre label, Heavy On It, dont elle a annoncé la création au début d'année dans son émission Queen Radio.