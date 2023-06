[PHOTOS] «On se croirait sur Mars»: la fumée donne des allures apocalyptiques à des municipalités du Québec

Des municipalités ont des allures de la planète Mars alors que des panaches de fumée provenant des feux de forêt leur ont donné une teinte orangée surréaliste.

«On aurait dit que j’étais dans un film d’apocalypse», soutient Kassie Picard, résidente de Chibougamau, petite municipalité de 7555 âmes dans le nord du Québec.

Entourée par deux feux de forêt au nord et au sud, sa ville s’est retrouvée hier en fin d’après-midi recouverte d’un important panache de fumée, donnant au ciel une couleur jaune, voire orange, oppressante comme dans le célèbre film Dune réalisé par le Québécois Denis Villeneuve.

«On se croyait dans un film de Mad Max, dans un film futuriste, a décrit quant à elle la résidente Nancy Gervais. C’était irréel.»

Plusieurs photos saisissantes de la ville ont circulé sur les réseaux sociaux. «On se croirait sur Mars», a écrit un internaute.

Selon le météorologue Peter Kimbell, d’Environnement Canada, le phénomène s’explique par la dispersion des rayons solaires par les particules polluantes.

«Les rayons solaires sont toujours dispersés par les particules, comme les molécules d’air. La fumée apporte un autre genre de dispersion des rayons solaires qui font que parfois, le ciel devient jaunâtre ou orange», fait-il savoir.

«J’ai beaucoup toussé»

M. Kimbell souligne que cela est synonyme de la mauvaise qualité de l’air dans la région.

Le smog causé par la fumée des feux québécois a même atteint aujourd'hui la ville de New York, aux États-Unis.

À Chibougamau, Nathalie Bellerose a rapporté avoir vu des «pluies de cendres» et s’est dite incommodée par l’air pollué. «J’ai beaucoup toussé hier après-midi. Je suis une personne en santé et sportive et ça m’affectait quand même.»

Si l’effet de la fumée semble «phénoménal», il ne doit pas pour l’instant faire paniquer qui que ce soit à Chibougamau, explique la mairesse de la municipalité, Manon Cyr.

«On n’est pas en danger actuellement, de la manière dont les feux sont dirigés. Il y a un feu qui va passer au nord et l’autre au sud, mais comme vous le savez, on ne contrôle pas les vents.»

Par précaution, la Ville a suivi la recommandation de la SOPFEU de creuser une tranchée large de 40 mètres au nord et au nord-est, par où le feu le plus menaçant pourrait éventuellement atteindre la ville.

En attendant, la mairesse s’attend à ce que le ciel retrouve une couleur similaire aujourd'hui après une accalmie mardi matin, alors que les feux et les vents ont regagné en intensité au nord.

«Je m’attends à ce que ça revienne avec pas mal de fumée des photographies assez spectaculaires», soutient-elle.

En Abitibi aussi

À Senneterre, en Abitibi, des résidents ont aussi observé le même phénomène au-dessus de leur tête mardi après-midi.

«Ça frappe [...] Ça donne une drôle d’impression», lance le citoyen Louis Fortier.

Sous un «soleil rouge sang», la couleur du ciel s’est assombrie, avec une teinte orange foncé mardi après-midi. Même si les feux de forêt sont encore à des dizaines de kilomètres, les forts vents du nord alourdissent l’air, qui sent la fumée, explique-t-il.

