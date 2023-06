Quand médiation et récréation font bon ménage

Un peu partout au Québec, plus de 700 jeunes médiateurs sont à l’œuvre dans les classes et dans les cours d’école. Lorsque des conflits éclatent, ils viennent à la rescousse ! Ces médiateurs en herbe sont formés pour accompagner leurs camarades afin de prévenir la violence et de promouvoir les conduites pacifiques.

Un modèle québécois

« La médiation par les pairs, ça crée un modèle positif dans l’école et ça favorise le sentiment de sécurité et d’appartenance, tout en développant l’autonomie et la responsabilisation des jeunes envers eux-mêmes et les autres », explique Isabelle Boissé, directrice générale de l’Institut Pacifique.

Cette initiative n’est que la pointe de l’iceberg, car chaque année, ce sont 80 000 jeunes qui sont formés par l’Institut Pacifique dans le cadre du programme Vers le pacifique. Soutenu par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires, ce programme est enseigné aux enfants de 4 à 12 ans.

Il leur apprend à :

Des actions qui ont de l’impact

Une étude de l’Université de Montréal a démontré qu’après trois ans de mise en œuvre dans une école, les élèves exposés au programme arrivent à mieux gérer leurs émotions, à identifier les causes des conflits et à proposer des solutions. Ils sont également moins agressifs.

L’équipe de formateurs-consultants de l’Institut Pacifique soutient l’implantation de ses programmes par l’animation d’ateliers, l’accompagnement et la formation du personnel dans les écoles, les centres de la petite enfance et les garderies. De plus, elle offre des ateliers destinés aux parents et aux jeunes.

Vers le pacifique en chiffres X

Fièrement pacifique !

Les écoles qui accueillent les programmes de prévention et de résolution de conflits de l’Institut Pacifique profitent d’un partenariat privilégié avec la Chambre des notaires. Celle-ci leur remet en effet une bannière qui souligne leur engagement à bâtir une société plus pacifique.

Les écoles pourront aussi bénéficier sous peu d’une nouvelle mouture du programme, qui permettra aux jeunes d’acquérir des compétences assurant leur bien-être et des relations saines. La refonte du programme prendra aussi en compte les nouvelles orientations scolaires et réalités technologiques.

Depuis maintenant un quart de siècle, la Chambre des notaires soutient le travail de l’Institut Pacifique. Au cours de la dernière année, la Chambre a attribué près d’un million de dollars à l’organisme, tant pour des projets spécifiques que pour sa mission globale. « Au fil du temps, nous avons eu le privilège de constater les impacts des programmes déployés par l’Institut Pacifique, et c’est ce qui explique la force et la durée de notre partenariat », souligne Me Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec.

La profession notariale soutient des projets comme ceux de l’Institut Pacifique, parce que l’accès à la justice, tout le monde y a droit... y compris les plus jeunes.