«RHP», Montembeault... Quel sera le prochain gros dossier du CH?

L’été n’est pas encore débuté, mais les partisans du Canadien de Montréal ont eu une excellente raison de célébrer avec l’annonce du contrat de Cole Caufield. La liste d’épicerie de Kent Hughes ne s’arrête toutefois pas là.

Sur le plan purement financier, avec l’énergie attaquant sous contrat pour huit ans à un salaire de 7,85M$, le directeur général du Tricolore a réduit de beaucoup l’espace sous la masse salariale. En tenant compte de la présence de Carey Price sur la liste des blessés à long terme, Hughes aura une marge de manœuvre d’environ 11,23M$ cet été, selon CapFriendly.

Heureusement pour lui, le plus gros dossier a été géré. Ensuite, il faudra parler des joueurs autonomes avec compensation. Parmi les athlètes de cette catégorie, Rafaël Harvey-Pinard se démarque.

Le Québécois a été une bouffée d’air frais pour le Bleu-Blanc-Rouge en deuxième moitié de saison. Le travailleur acharné a obtenu 14 buts et 20 points en 34 matchs à Montréal. Il a marqué autant que Mike Hoffman et Kirby Dach en disputant presque deux fois moins de rencontres.

Puisqu’il n’a pas beaucoup d’expérience dans la Ligue nationale, «RHP» pourrait toucher un salaire avantageux pour son équipe. L’ailier gauche de 24 ans veut prouver qu’il a sa place avec le groupe quand l’infirmerie n’est pas remplie.

Reviendront-ils?

Chez les joueurs autonomes, Jonathan Drouin représente un point d’interrogation. Le natif de Sainte-Agathe a raté énormément de matchs au cours des dernières années et a eu beaucoup de difficultés à secouer les cordages. Une chose semble certaine, c’est qu’il ne retrouvera pas tout de suite un salaire de 5,5M$.

Le Canadien se départira-t-il de ce joueur polarisant qui est toutefois un excellent ambassadeur pour la communauté? Bien entendu, tout se joue sur la patinoire, et avec 29 points en 58 affrontements, Drouin est loin d’être inutile.

Photo Martin Chevalier

Ensuite, il faudra se demander si Sean Monahan et Denis Gurianov ont assez tiré profit de leurs auditions pour poursuivre l’aventure au Québec. Le second est joueur autonome avec compensation et devra recevoir une offre qualificative d’ici le 1er juillet.

À moins d’une surprise, Paul Byron et Chris Tierney ne seront pas de retour. À Laval, ce sont les noms d’Alex Belzile, Jesse Ylönen et Nicolas Beaudin qui retiendront l’attention. Anthony Richard et Joël Teasdale atteindront aussi l’autonomie.

Déjà Montembeault?

Depuis son passage remarqué au Championnat du monde de hockey, le nom de Samuel Montembeault revient souvent dans les discussions. En fait, c’est d’une prolongation de contrat dont il est souvent question, puisque les performances du Québécois parlent d’elles-mêmes.

Photo d’archives, Martin Chevalier

Pas d’inquiétude pour la campagne 2023-2024, puisque l’athlète de 26 ans en sera à la deuxième saison d’un contrat de deux ans. Il mettra de nouveau la main sur 1M$. Une augmentation salariale est à prévoir dans son cas et c’est peut-être un dossier que Kent Hughes voudra rapidement régler pour ne plus avoir à y penser.

Parlant de tranquillité d’esprit, le DG pourrait aussi se libérer de la masse salariale en rachetant un contrat. Joel Armia, qui touchera 3,4M$ jusqu’en 2024-2025, est le candidat favori de plusieurs pour cela. Un rachat permettrait au CH d’économiser 2,86M$.

Quelques dossiers pourraient se régler d’ici la première journée du repêchage, le 28 juin. Évidemment, le 1er juillet, date de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, est encerclé sur tous les calendriers.