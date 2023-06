Un Américain doit être exécuté pour avoir tué deux gardiens de prison

Un homme doit être exécuté mardi dans l'État américain du Missouri, 23 ans après avoir tué deux gardiens de prison en tentant d'aider un ancien codétenu à s'échapper.

Michael Tisius, 42 ans, recevra une injection létale à 18H00 (01H00 GMT mercredi) dans le pénitencier de Bonne-Terre, dans le centre des États-Unis, sauf si la Cour suprême lui accorde un répit in extremis.

Selon des documents judiciaires, il s'était rendu le 22 juin 2000 avec sa petite amie dans la prison du comté de Randolph - où il avait auparavant été incarcéré pour un délit mineur - sous prétexte d'apporter des cigarettes à son ancien compagnon de cellule.

Après avoir échangé plusieurs minutes avec les gardiens, il avait sorti un pistolet et leur avait tiré dans la tête. L'un était mort immédiatement, l'autre après avoir reçu une autre salve de balles.

Michael Titius avait ensuite essayé d'ouvrir la cellule de son ami, sans y parvenir, et avait pris la fuite avec sa compagne. Leur véhicule était tombé en panne un peu plus loin et ils avaient été arrêtés dès le lendemain.

Le jeune homme avait été condamné à la peine capitale pour assassinats lors d'un premier procès, qui avait été annulé pour vice de forme. La sentence avait été confirmée lors d'un second procès en 2010.

Depuis, les avocats de Michael Tisius ont multiplié, en vain, les recours pour tenter de le sauver, en soulignant notamment la difficulté de son enfance et l'emprise exercée sur lui par son ancien codétenu, plus âgé.

Lundi, le gouverneur républicain du Missouri Mike Parson a refusé une demande de grâce, estimant que le dossier avait « été examiné avec attention et équité à chaque étape de la procédure judiciaire ».

Le même jour, la Cour suprême a rejeté un recours fondé sur son jeune âge - 19 ans - au moment du crime, qui selon ses défenseurs aurait dû lui épargner la peine de mort.

Elle reste saisie d'une ultime requête: les avocats de Michael Titius disent avoir découvert récemment qu'un des jurés du procès de 2010 était analphabète, ce qui selon eux aurait dû le disqualifier.

L'État du Missouri critique une stratégie dilatoire et demande à la haute cour de donner son feu vert à l'exécution.

Si elle a lieu, Michael Titius sera le 12e condamné exécuté depuis le début de l'année aux États-Unis, dans quatre États seulement: le Texas, l'Oklahoma, le Missouri et la Floride.