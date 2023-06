Un autre visage controversé débarque à Columbus

Les Blue Jackets de Columbus ont mis la main sur le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov dans une transaction impliquant également les Kings de Los Angeles.

Le Russe a pris le chemin de l'Ohio en provenance de Philadelphie, tout comme l'arrière Kevin Connauton. Selon le site The Fourth Period, Los Angeles paiera 30 % du salaire de Provorov, qui doit toucher 6,75 millions $ lors de chacune des deux prochaines saisons.

Également, les Flyers obtiendront un autre joueur pour leur brigade défensive, soit Sean Walker, qui a totalisé 13 points en 70 rencontres avec les Kings en 2022-2023. De plus, l'espoir Helge Grans, un choix de premier tour et le gardien Cal Petersen ont été refilés aux Flyers, ouvrant la porte à un possible départ de Carter Hart; d’ailleurs, quelques sources ont spécifié que le club de la Pennsylvanie travaille en ce sens, même si rien n’est scellé encore.

Some more details:



Provorov to CBJ

Walker, Petersen to Philly

Kings will retain 30% of Provorov deal — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) June 6, 2023

Chez les Kings, le directeur général Rob Blake aura plus de marge de manœuvre sur sa masse pour octroyer un nouveau contrat à Vladislav Gavrikov, admissible à l’autonomie complète après avoir terminé une entente de trois ans et de 8,4 millions $. Petersen, pour sa part, représentera un impact de 5 millions $ en 2023-2024.

Pour revenir à Provorov, il a suscité l’attention durant la dernière campagne pour son refus de porter un chandail de sensibilisation à la diversité et l’inclusion lors d’une séance d’échauffement. Le DG des Jackets, Jarmo Kekalainen, ne semble nullement craindre les commentaires réprobateurs de quelques-uns, car d’après TSN, il serait sur le point de confirmer l’arrivée de l’entraîneur-chef Mike Babcock, critiqué auparavant pour ses méthodes de travail jugées archaïques et ses abus verbaux à l’endroit des joueurs.

Brière au boulot

Ainsi, le DG des Flyers, Daniel Brière, qui a récemment décroché son poste sur une base permanente, s’est mis à la planche à dessin. Il a laissé aller une source de distraction en Provorov, auteur d’une récolte de 27 points en 82 rencontres la saison dernière.

«J’ai eu plusieurs discussions à propos d’Ivan au cours des dernières semaines, a confié le Québécois en point de presse. D’autres équipes étaient impliquées, mais nous trouvions que la meilleure solution pour lui était Columbus. L’intérêt était très élevé de leur côté.»

«Nous sommes en reconstruction. C’était très attirant pour nous au niveau des choix au repêchage et de la direction que nous voulions prendre. Nous avons l’occasion de bâtir l’équipe de la façon dont nous avons envie. Ça commence comme ça. Ce n’était pas une décision facile. Ivan a été un très bon soldat pour les Flyers pendant des années», a poursuivi l’ancien porte-couleurs des Flyers.

De son côté, Petersen sera une autre alternative devant le filet. Il a pris part à 10 affrontements à Los Angeles la saison passée et a remporté cinq d’entre eux. Par contre, Brière a déjà souligné la présence de plusieurs espoirs à la position de gardien dans son organisation, soit Felix Sandstrom, Ivan Fedotov, Alexei Kolosov et Samuel Ersson. Pour cette raison, il avait évoqué le possible départ de Hart au cours d’un entretien avec la chaîne radiophonique 94,1 WIP à la fin mai.

Effectivement, l’organisation a été maintes fois vilipendée pour son incapacité à compter sur un gardien numéro 1 fiable et Hart a éprouvé des ennuis dans les trois plus récentes campagnes.

L’athlète de 24 ans a livré des performances prometteuses à ses deux premières années en carrière, mais depuis, il a été incapable d’atteindre un taux d’efficacité de ,910. Néanmoins, son rendement de 2022-2023 fut légèrement supérieur au précédent, puisqu’il a conservé un taux de ,907 et une moyenne de buts alloués de 2,94.