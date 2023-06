Plusieurs morts après un séisme dans l'ouest d'Haïti

Un séisme a fait au moins quatre morts et 36 blessés mardi dans l'ouest d'Haïti, a annoncé une antenne locale de la Protection civile, alors que le pays faisait déjà face à des inondations meurtrières.

• À lire aussi: Au moins 42 morts et des milliers de déplacés après des inondations en Haïti

Trois des personnes décédées «sont membres d'une même famille et ont été tuées à cause de l'effondrement de leur maison», a fait savoir à l'AFP Christine Monquélé, responsable de la Protection civile dans le département de la Grand'Anse.

«Nous sommes attristés par les pertes de vies humaines, les destructions, ainsi que par les souffrances de la population haïtienne causées par le séisme», a commenté à New York Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Le tremblement de terre, de magnitude 4,9 selon l'Institut de géophysique américain (USGS), s'est produit peu après 05h à une profondeur de 10 km et à environ 9 km des côtes dans la péninsule sud-ouest de ce pays des Caraïbes régulièrement touché par des séismes destructeurs.

La péninsule sud-ouest avait ainsi déjà été ravagée en août 2021 par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 qui avait tué plus de 2200 personnes et causé la destruction de plus de 130 000 maisons.

Écoutez l'entrevue avec Étienne Côté-Paluck, journaliste correspondant pour la Presse à Haïti à l’émission de Benoit Dutrizac via QUB radio :

En 2010, un séisme de magnitude 7 avait fait plus de 200 000 morts dans le pays. La secousse avait transformé la capitale Port-au-Prince en champ de ruines et mis à la rue 1,5 million de personnes.

De fortes intempéries ont également frappé le pays au cours du weekend dernier, faisant au moins 51 morts, 18 disparus et 140 blessés, selon un nouveau bilan des autorités haïtiennes citées mardi par l'ONU.

«L'ONU est prête à travailler avec les autorités haïtiennes et d'autres partenaires pour aider à soulager les souffrances des personnes dans le besoin, que ce soit lié au séisme ou à l'autre catastrophe naturelle, les inondations et glissements de terrain des derniers jours», a déclaré Stéphane Dujarric.

Il a précisé que le Programme alimentaire mondial se préparait à distribuer quelque 350 000 repas et autre aide alimentaire «à ceux qui en ont le plus besoin».

Mais «l'insécurité et les dommages causés aux routes entravent les opérations d'aide», a-t-il souligné, alors que le pays est gangréné par la violence des gangs.