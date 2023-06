MASSÉ, Rejean



Le 30 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé Rejean Massé, époux de Monique Poliquin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Sandra), Marc (Brigitte), Anne-Marie (Nicolas), ses petits-enfants Benjamin, Olivier, Noémie, Alexandra et Megan, sa soeur et ses frères et autre famille.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juin à 13h à :933 BOUL. DE PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5Les funérailles seront célébrées au même endroit à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.