FALCON, Pauline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Pauline Falcon, épouse de feu Jacques Forget, survenu le 1er juin à l'âge de 87 ans. Elle est partie en paix et en douceur.Elle laisse dans le deuil ses enfants et conjoints Chantal (Jacques), Pierre (Louise), Jacques (Christine) et Carolyn (Mario), ses petits-enfants: Léa, David, Laurence, Marie-Ève, Liam et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Nathan et Florence et sa soeur Marie-Paule.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juin 2023 à la maison Urgel Bourgie située au 6700 Beaubien Est, Montréal.Les heures de visite seront de 11:00 à 14:30. Elles seront suivies d'une célébration de 14:30 à 15:15 et d'un goûter à 15:30.