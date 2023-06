TESSIER POIRIER, Huguette



Huguette Poirier Tessier, née le 19 mai 1937 et résidante de St-Bruno-de-Montarville depuis 1970. Elle était l'épouse de feu G. Jacques Tessier.Notre mère est partie pour toujours laissant derrière elle un gouffre immense. Une femme généreuse, volontaire, dévouée à aider les autres, notre roc à toute la famille. Un feu-follet plein de vie s'est éteint à tout jamais.Elle aura été présente pour nous tous et on se souviendra de sa joie de vivre, de son énergie, sa bonne humeur à toute épreuve, de sa gentillesse et de sa bienveillance.Elle se sera battue avec force et détermination à combattre sa maladie qui restera à jamais un mystère. Elle aura croqué dans la vie avec l'ardeur d'une jeune femme et nous garderons un doux souvenir de son passage dans nos vies.Elle sera pour toujours dans le coeur de ses enfants, de ses petits-enfants ainsi que de ses arrière-petits-enfants.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (son conjoint Luc) et Jacques, ses petits-enfants, Fannie, Mélodie, Alexandra et Simon-Pierre (sa conjointe Virginie) ainsi que ses arrière-petits enfants Charlie, Zac et Leonnie.La famille accueillera parents et amis au15 rue des Peupliers, St-Brunoce samedi 10 juin de 13h à 17h. Un gouter sera ensuite servi sur place à l'étage de 17h30 à 20h.Prière de remplacer l'envoi de fleurs par des dons à l'Action-Services aux proches aidants de Longueuil, ASAPAL, www.asapal.org, 450-928-0776.