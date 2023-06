PAYETTE, Michel



Michel est décédé le 6 janvier 2023 à Hillsboro, Texas, suite cancer. Fils de feu Denise (Leroux) Payette et feu JP Payette. Il laisse dans le deuil ses ex-épouses Louise, Billy, Karen, Ingrid et Karen Ann; ses enfants : Benoît, Jocelyn, Suzan, Marilyse; ses frères et soeur : André et Jean (jumeaux), Yves, Réal, Josée et Gilles (jumeaux) ainsi qu'amis et parenté. Il a été ex-policier (SPVM), Superviseur opérations sols (transport) aéroport DFW, employé American Airlines à Dallas. Il a notamment été tireur élite (sniper) lors des Jeux Olympiques de Montréal, joueur baseball (filiale des Philies) sous les ordres de Dallas Green; ainsi que joueur de football pour le Collège St-Jean et joueur de baseball junior à Ahuntsic.Gilles et la famille