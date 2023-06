OUELLET, Rodrigue



Paisiblement à St-Jean-sur-Richelieu, le 29 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Rodrigue Ouellet, résident de St-Jean-sur-Richelieu, époux de Madame Yolaine Pelletier, fils de feu Hector Ouellet et de feu Fernande Dumont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Audrey, son gendre Jean-Charles, ses adorables petits-enfants: Raphaëlle (Anthony), Louis-Philippe (Laurianne) et Jean-Christophe, ses frères et ses soeurs: Denise, Serge, Normand, Sylvie, Rémi, Renelle, feu Laurelle, Ghislain, Mario, Harold, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 |le samedi 24 juin 2023 à compter de 9h, suivi d'une célébration en sa mémoire au complexe même à midi.Toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Justine en ligne au https://www.fondationstejustine.org/fr/don/faire-un-don.