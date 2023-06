LOISELLE, Réal



À la Maison Victor-Gadbois, le 31 mai 2023 à l'âge de 86 ans est décédé M. Réal Loiselle.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Serge, son petit-fils Marc-Alexys Dufresne, ses soeurs Jeannine et Lucie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 juin 2023 de 13h à 15h au complexe funéraire :suivi d'une cérémonie hommage à 15h en la salle commémorative du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois et le CSLC de Richelieu pour les bons soins prodigués ainsi que sa nièce Lise Rouiller pour son support.