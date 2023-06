MASSARO, Antoine



À Montréal, le 2 juin 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Antoine Massaro, époux de feu madame Monique Marquis.Il laisse dans le deuil son fils Gino (Carole), ses petits-enfants Julie et Dominic (Tania), ses arrière-petits-enfants Jérémy, Benjamin, Marc-Olivier et Alexanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juin 2023 de 13h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 10 juin 2023 dès 10h, au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 10 juin 2023 à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.