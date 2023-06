Les Golden Knights n’ont aucun complexe sur les patinoires adverses

SUNRISE | L’avantage de la glace, le dernier changement, la frénésie de jouer à domicile: cette donnée si importante il n’y a pas si longtemps a pris le bord cette année.

Depuis le début des séries éliminatoires, l’équipe visiteuse affiche un dossier de 46-39. Les Panthers, bien qu’ils aient baissé pavillon lors des deux premiers matchs à Las Vegas, et les Golden Knights le démontrent bien avec des fiches respectives de 8-3 et 6-2 sur les patinoires adverses.

«On est plusieurs gars à avoir des enfants au sein de notre équipe. Quand on est sur la route, les papas ont plus de sommeil. Les batteries se rechargent plus rapidement», a lancé à la blague William Carrier, lui-même père de deux enfants.

En fait, l’efficacité des Golden Knights sur les patinoires adverses vient surtout du fait qu’ils sont en mesure d’obtenir la contribution de tous, particulièrement sur les trois premiers trios.

Ce printemps, les membres du premier trio ont inscrit 24 buts, ceux du second 20 et ceux du troisième 17.

Ça devient alors difficile pour l’entraîneur rival de tenter de limiter les dégâts quand les frappes peuvent venir de tous les fronts.

Mortels pour les gardiens

Getty Images via AFP

Même chose pour les gardiens qui, par conséquent, n’ont à peu près jamais de répit.

Devant l’attaque dévastatrice des Golden Knights, le taux d’efficacité des gardiens en a pris pour son rhume, que ce soit celui des Jets (,877), des Oilers (,889), des Stars (,893) et maintenant des Panthers (,818).

Placer de la circulation devant le filet, amener de la pression et créer un écran font assurément partie de la stratégie. Mais il y a plus, souligne Nicolas Roy.

«En général, on ne tire pas au filet pour rien. Parfois, les autres équipes vont tenter de lancer de partout. Elles vont essayer de le faire à partir des coins. Nous, quand on le fait, c’est parce qu’on a une très bonne occasion de marquer», a fait valoir l’Abitibien.

Il faut croire que ces occasions sont nombreuses, puisqu’il n’est pas rare que les Golden Knights bombardent le gardien adverse de plus d’une trentaine de lancers.

Le train Barbashev

Getty Images via AFP

Dans un tout autre ordre d’idées, Roy est revenu sur la solide mise en échec qu’Ivan Barbashev a servie à Radko Gudas lors du dernier match. Celle-là même qui a forcé le défenseur des Panthers à quitter la rencontre.

«Ce n’est pas le plus gros ni le plus imposant, mais il est raide. Quand je jouais à Chicoutimi, il était à Moncton. Je me souviens de l’avoir vu frapper des gars solidement.»

Ce qu’il y a de particulier dans ce cas-ci, c’est que c’est Gudas qui s’apprêtait à mettre Barbashev en échec.

«Je pense qu’il [Gudas] est resté surpris. Gudas, on voit ses mises en échec toutes les semaines. C’est un des gars les plus solides de la ligue. Je ne pense pas qu’il s’attendait à ça de Barbashev.»

Nous non plus.