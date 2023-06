BASTIEN (née Lacroix), Noëlla



À Repentigny, le 3 juin 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée paisiblement Mme Noëlla Bastien (née Lacroix), épouse de feu Léopold Bastien, mère de feu Réjean (feu Louise Desrosiers) et de feu Michel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Liette (Pierre Crépin), Colette (Paul Adam), Claude (Line Desrosiers) et Mario, six petits-enfants, Alexandre, Philippe, Julie, Jean-Louis, Olivier, Francis et cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces.Elle sera exposée le dimanche 11 juin 2023 de 14h à 18h et le lundi 12 juin 2023 dès 9h au complexeLes funérailles auront lieu au même endroit le lundi 12 juin 2023 à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Vincent-de-Paul, 3503 boul. Lévesque Est, Laval, QC, H7E 2P8.