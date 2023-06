DROLET, Geneviève



À Montréal, le 24 mai, nous a quittés Geneviève, fille aînée de Henri Drolet et Marie Louise Trudel de St-Prosper de Champlain, à l'âge deÀ 18 ans, elle quitte son village pour venir travailler à Montréal. Après avoir occupé divers emplois, elle fonde avec son conjoint Marcel Lefebvre le commerce. En octobre 1975 commence une retraite bien méritée, alors que Geneviève et Marcel voyagent beaucoup. La maladie emporte malheureusement Marcel en 1994 et Geneviève continue seule son chemin.Elle laisse dans le deuil son beau-frère Léo Roy; la famille de son conjoint feu Marcel Lefebvre; ses neveux et nièces, enfants de ses soeurs feu Jeanne d'Arc (Gérard Dubuc), feu Thérèse (Léo Roy) et de ses frères feu Maurice (Jeannine Ranger), feu Jean-Paul et feu Léo (Margaret Cantwell); ses cousins et cousines ainsi que des amis.La famille tient à remercier le personnel de soutien aux soins palliatifs de la Clinique communautaire de Pointe St-Charles, ainsi que les docteurs Geneviève Dechêne et Ho Nguyet pour leur précieux apport.La famille accueillera parents et amis au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉALle vendredi 23 juin pour l'exposition de 10h à 12h.Une cérémonie suivra à 12h.L'inhumation est reportée à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal serait apprécié en sa mémoire.