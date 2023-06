DUBOIS, Irene (née Robinson)



À la Maison Adhémar-Dion, le 30 mai 2023, à l'âge de 79 ans est décédée madame Irene Dubois née Robinson. Elle était la fille de feu monsieur Harvey Robinson et de feu madame Beatrice Smith.Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Bernard Dubois, ses fils Robert (Loredana), Gerry (Caroline), John (Valérie) et Angie (Robby), ses 11 petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses soeurs Patricia et Ada, son frère Harvey, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7le dimanche 11 juin 2023 de 9h00 à 12h00. Une liturgie de la Parole suivra dès 12h00.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Adhémar-Dion.