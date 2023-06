Comment remettre ses finances en ordre après un divorce

Les statistiques sont éloquentes: un mariage sur deux finit en divorce. Si vous faites partie de ceux qui ont malheureusement vu leur couple se briser, sachez que vous aurez aussi plusieurs défis à relever en matière de finances personnelles.

Après une séparation, il faudra non seulement se reloger et se remeubler, mais aussi assumer seul toutes les dépenses au lieu de pouvoir les partager avec son conjoint ou sa conjointe. En cette période d’inflation et de hausse de taux d’intérêt, la marche à monter est haute. À cela s’ajoute la remise en question de la planification financière à cause du partage du patrimoine familial et de l’épargne de retraite amputée.

Comment s’y retrouver et être sûr de ne rien oublier? Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière et vice-président en gestion financière chez Waltr, recommande de passer en revue les sept champs suivants. «Certains seront plus importants que d’autres en fonction de là où on est rendu dans la vie», précise-t-il.

1. Les placements

Avec votre planificateur financier, calculez ce qui reste de vos placements une fois le partage effectué, car il faudra sans doute revoir votre stratégie d’investissement. Si vous détenez un régime de retraite à cotisations déterminées ou un fonds distinct, pensez à changer le bénéficiaire si ce dernier était votre conjoint.

2. Les assurances

Là encore, modifiez les bénéficiaires de vos assurances et assurez-vous qu’elles répondent encore à vos besoins. Si votre style de vie a changé puisque vous êtes désormais célibataire, révisez vos couvertures.

3. Les finances et l’endettement

Il est impératif de recalculer votre coût de vie afin de mettre en place un nouveau budget. Une fois cet exercice réalisé, évaluez votre niveau de risque par rapport aux événements imprévus. Dès que possible, commencez à mettre de côté un fonds d’urgence qui représentera trois à six mois de votre coût de vie. «Cela vous permettra de faire face à une dépense inattendue sans avoir à utiliser votre crédit», souligne Daniel Harissa.

De plus, une fois divorcé, votre niveau d’endettement pourrait augmenter, car vous devrez probablement vous reloger, acquérir des meubles et des appareils électroménagers. «Pour ce qui est du logement, si vous souhaitez acheter une propriété ou acquérir la part de votre ex-conjoint dans la résidence familiale, évaluez votre capacité d’emprunt avec un courtier hypothécaire ou votre institution financière en fonction de vos ressources personnelles», indique Daniel Harissa.

Prenez aussi des dispositions si vous aviez des dettes communes ou une carte de crédit supplémentaire allouée à votre ex-conjoint.

4. Planification successorale

Revoyez votre testament et modifiez le choix de votre héritier. Si vous veniez à disparaître, cela éviterait que votre ex-conjoint ne soit bénéficiaire de votre patrimoine au détriment de votre nouveau conjoint de fait, le cas échéant.

5. Les aspects légaux

Comme vous l’avez fait pour le testament, révisez votre mandat de protection si vous aviez désigné votre ex-conjoint comme mandataire.

Veillez également à faire notarier toutes les ententes particulières que vous aurez prises avec lui, par exemple à propos du partage du patrimoine, de la résidence, des biens, etc. Cela évitera disputes et problèmes légaux si l’un de vous venait à changer d’avis.

6. La retraite

Revoyez votre plan de retraite avec votre planificateur financier, car l’épargne accumulée pendant le mariage (REER) aura sans doute été amputée. «Lorsque les projections auront été mises à jour, établissez de nouveaux objectifs et une stratégie d’investissement pour les atteindre», conseille Daniel Harissa. Vous devrez peut-être faire des choix difficiles et réduire vos dépenses, car une fois seul, il sera sans doute plus ardu d’atteindre le niveau d’épargne visé.

7. La fiscalité

Consultez un fiscaliste pour vous assurer que le divorce et le transfert de biens qui en résulte soient le moins désavantageux possible du point de vue fiscal.

Conseils

Si vous êtes co-souscripteur d’un REEE pour votre enfant avec votre ex-conjoint, vous devrez décider de la marche à suivre pour le futur. Vous pourriez continuer à cotiser dans le même REEE, retirer les fonds, le fermer ou encore en ouvrir un deuxième avec un souscripteur unique. Cela dépendra bien souvent de la relation que vous aurez avec votre ex-conjoint.

L’âge auquel vous divorcez aura un impact majeur sur votre planification de retraite. En effet, si vous vous séparez à 60 ans par exemple, vous aurez davantage de patrimoine accumulé et à partager. Vous serez également arrivé vers la fin de votre vie active et vous aurez donc moins de temps pour accumuler des sommes pour votre retraite.